Kükentöten: Verbraucher- und Tierschutzorganisationen erstatten Strafanzeige gegen Brüterei

Mehrere Verbraucher- und Tierschutzorganisationen habengestellt. Der Betrieb in Nordrhein-Westfalen sollund damit das in Deutschlandhaben, so der Vorwurf vonund dersagte Annemarie Botzki von foodwatch.Recherchen der Verbraucherorganisation hatten im Januar 2023 ergeben, dass das Kükentöten-Verbot wohl teilweise umgangen wird. Legehennen-Brütereien hatten mehr als 300.000 Küken ins Ausland transportiert, wobeiDas ging aus einer Antwort des NRW-Landesamtes für Umwelt- und Verbraucherschutz (LANUV) an foodwatch hervor. Um welchen Betrieb es sich genau handelte, teilte das Amt aus Gründen des Datenschutzes nicht mit. Die drei Organisationen stellten daher bei der Staatsanwaltschaft in Düsseldorf gestern, am 04.05.2023 Strafanzeige gegen Unbekannt., sagte Carlotta Heinemann von Animal Society.. Wer dies dennoch tut, begeht eine nach, denn das Töten von Wirbeltieren aus wirtschaftlichen Gründen stellt keinen vernünftigen Grund dar., so Animal Society, foodwatch und die Deutsche Juristische Gesellschaft für Tierschutzrecht.setzt sich für einein, damitsind. Da aktuell nur Deutschland, Frankreich, Italien und Österreich ein Verbot des Kükentötens durchgesetzt haben, sehen Unternehmen immer wieder die Möglichkeit, das Verbot zu umgehen oder sich nicht an die bestehenden Gesetze zu halten. Die langfristige Lösung müsse lautder Umstieg auf sogenannte “” sein, die sowohl Eier legen als auch genug Fleisch für die Mast ansetzen und robuster und gesünder sind als die auf Hochleistung gezüchteten Hühnerrassen.