Kükentöten: Ausführlicher Bericht an die Europäische Kommission veröffentlicht

relevante Fakten und Daten zum Kükentöten und den Alternativen

Erfahrungen nach einem Jahr Verbot in Deutschland

eine dezidierte Auseinandersetzung mit der Bruderhahn-Aufzucht

wichtige Tierschutz-Überlegungen auch in Zusammenhang mit den eingesetzten Alternativen zum Kükentöten

wirtschaftliche Überlegungen und Umfragewerte

eine Liste mit Methoden der Geschlechtsbestimmung im Ei sowie Unternehmen, die pflanzliche Ei-Alternativen herstellen

Forderungen, wie ein Verbot des Kükentötens ausgestaltet sein sollte

Da die Europäische Kommission auch auf Druck einiger EU-Mitgliedsstaaten und Tierschutzorganisationen hin, derzeit einedurchführt, hat die Tierrechtsorganisationeinen ausführlichen Bericht (in englischer Sprache) zum Thema an die Kommission überreicht, der nun auch der Öffentlichkeit zur Verfügung steht.Der Bericht enthält:Jedes Jahr werden in der Europäischen Union (EU) etwa. Schätzungsweise weitere. Dies ist gängige Praxis, da diese Industrien keinen wirtschaftlichen Wert in den Küken sehen. Nicht nur das Töten der Küken an sich ist ethisch nicht vertretbar, sondern auch die genutzten Tötungsmethoden bergen große Tierschutzprobleme in sich. In Deutschland wurde das Kükentöten zum 01. Januar 2022 verboten, in Frankreich tritt ein entsprechendes Verbot im Januar 2023 in Kraft. Auch Italien, Österreich und Luxemburg haben ähnliche Verbote, denn es gibt mittlerweile zahlreiche Alternativen zu dieser grausamen und ethisch nicht vertretbaren Praxis. Ein EU-weites Verbot wäre zudem wichtig, um gleiche Standards in der EU zu etablieren und zu verhindern, dass das Kükentöten sich lediglich ins Ausland verlagert.Um dieses Problem anzugehen und ein Verbot auf EU-Ebene zu erwirken, haben sichunter der Leitung derzusammengeschlossen. Im Rahmen dieser Koalition hat, neben einer, nun denan die Europäische Kommission verfasst, um dieser für die derzeitige Folgenabschätzung relevante Daten zu liefern.