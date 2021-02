Wenn das Leben mit einem autistischen Kind aus den Fugen gerät

In Zeiten wie diesen fällt es Familien mit mit Kindern schwer, den Alltag zu meistern. Wie kräftezehrend es ist, eine Familie zu managen, deren Schicksalsschläge kein Ende zu nehmen scheint, erfahren Sie in diesem Beitrag.In einem Apell auf Facebook ruft Sven Meyer nach Hilfe. Als Vater einer schwerbehinderten Tochter und einer behinderten Frau stößt er an seine Grenzen. Alicia ist zehn Jahre alt, benötigt eine 24/7 Betreuung und trägt Windeln. Das nonverbale Mädchen kennt keinen Gefahrensinn und kann sich nicht orientieren.Ab diesem Tag ist das Leben seiner Frau Angela ein anderes. Es scheint, als würde das Schicksal diese Familie einnehmen. Es folgten Diagnosen wie Knochentumore, Asthma und Rheuma. Ein Oberschenkelhalsbruch, den sie 2020 erlitt, erschütterte die Familie erneut. Ein noch nicht bestätigter Verdacht auf Metastasen in den Knochen ließ Svens Frau psychisch kollabieren. Eine dringende Knochenszintigraphie ist aufgrund ihrer psychischen Verfassung keine Option.Wehmütig blickt Sven auf den August 2020 zurück, als er mit seiner Familie im Norden zu Besuch war. Silvia Siebler-Ferry, Gründerin und Geschäftsführerin von Angelnova, ermöglichte durch ihr Engagement einen sorgenfreien Urlaub an der Nordsee. Dort lernten sie einander persönlich kennen.Aufgrund Corona wurde auch das Leben der kleinen Alicia auf den Kopf gestellt. Die junge Autistin braucht Struktur und einen gleichbleibenden Tagesablauf. Für Sven ein Kraftakt, den er bald nicht mehr bewältigen kann. Zu den gesundheitlichen Problemen von Frau und Tochter, muss sich der dreifache Familienvater auch Sorgen um die finanzielle Situation machen. Als Alleinverdiener zahlte er auch einen Kredit ab. Nun ist das Auto der Familie kaputt gegangen.Eine kürzlich gestartete Spendenaktion auf www.leetchi.com brachte bis jetzt nicht einen Euro. Ein ernüchterndes Ergebnis für Sven.Sven Meyer blickt mit gemischten Gefühlen in die Zukunft. Die Sorge um die gesundheitliche Verfassung seiner Frau Angela, bereiten ihm oft schlaflose Nächte.Zusätzlich macht er sich Gedanken um die Zukunft seiner Tochter Alicia.Dieses Schicksal berührt Sie so sehr, wie uns? Spenden Sie einen kleinen Beitrag, um der Familie das dringend benötigte Fahrzeug zu ermöglichen. Für ein bisschen Licht und Hoffnung.Vielen Dank. Angelnova Verlag