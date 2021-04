Kurzurlaub im Norden bei Familie Hennings aus Hennstedt.

.

"Rätselratend durch den Verlag"



Viele haben mitgemacht und sind der Einladung des Verlags gefolgt. Aus den zahlreichen Einsendungen wurden nun die Gewinner ermittelt.



Ich konnte mein Glück kaum fassen!



Christiane F. gewann den Hauptpreis und darf sich auf drei Übernachtungen in der Ferienwohnung Eiderblick in Hennstedt freuen. Ursprünglich wurde der Gewinn für zwei Erwachsene und zwei Kinder zur Verfügung gestellt.



Wir sind ja auch zu viert! Meine drei Hunde und ich! Silvia Siebler-Ferry war etwas erstaunt, versicherte mir allerdings, sie würde alles versuchen, den Gewinn bereitstellen zu können. Keine Stunde später bekam ich die positive Rückmeldung. Ich bin so glücklich und freue mich auf ein paar schöne Tage im Norden.



Wir von Angelnova Verlag standen tatsächlich vor einer großen Herausforderung. Es ist nicht einfach, eine Unterkunft zu finden, die mit drei Hunden zu beziehen ist. Und doch haben wir das perfekte Domizil gefunden. Es liegt direkt an der Eider und hat eine eigene kleine Badestelle hinter dem Haus.



Gastgeberin Annette Hennings: Bei uns sind Hunde willkommen! Bis jetzt hatten wir Glück mit unseren Gästen. Wir erhalten viel positive Rückmeldung, auch in Bezug der tollen Lage und den Möglichkeiten, die sich rund um unser Ferienhaus bieten. Wir hoffen sehr, dass wir Christiane F. im Oktober als Gast empfangen können. Natürlich hängt alles von Corona ab. Aber wir sind guter Dinge. Und als kleinen Bonus gibt es noch eine Überraschung für die Gewinnerin dazu!



Die Übernachtung in Appenzell, Schweiz hat gewonnen: Familie B. aus Bad Langensalza.



Heiner W. aus Hagen machte aus einem besonderen Grund mit.



Ich finde es toll, wie der Verlag sich für soziale Projekte engagiert. Darum spende ich meinen Preis Alicia hilft.e.V. Vielleicht kann man das versteigern. Ich würde mich freuen!



Wir sagen DANKE und freuen uns verkünden zu dürfen: Ein tolles Leinwandbild mit einem Motiv unseres Künstlers Elias Heinemann wird somit noch Gutes tun!



Über eine persönliche Kurzgeschichte von unserem Autor Karsten Diekmann darf sich Claudio C. aus Bühl freuen.



Ein weiters, großes DANKE geht an einen Gewinner, der anonym bleiben möchte. Er sorgte für große Freude bei den Betreibern des Pflege-und Seniorenheim Käthe-Dorsch-Haus in Charlottenburg-Wilmersdorf.



Wir freuen uns riesig! Für die Bewohner ist das eine schöne Geste! Vielen Dank an den Verlag und auch an den Spender!



Sie erhalten eine exclusive Lesung unseres Autoren Thorsten Siekierka.



Ein Hörbuch für Kinder unseres Autoren Micha Rau geht nach Hamdorf. Der kleine Gewinner Sven S. freut sich sehr darüber und hofft auf eine Geschichte zum Thema Feuerwehr.



Herzlichen Glückwunsch auch an Familie W. aus Dormagen. Ihr Gewinn wird im Juni eintreffen. Dann nämlich erscheint das Buch unserer Autorin Jasmin Dein. Das Mousepad wurde extra für das Gewinnspiel designed und ist ein Unikat.



Natürlich erhalten alle Gewinner ein handsigniertes Buch ihres Gewinnpaten!



Wir danken Ihnen für die Teilnahme und vor allem: Noch einmal ein herzliches Dankeschön an die großzügigen Spender!

