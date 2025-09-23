Kontakt
Testimonials: Von der Theorie zur erfolgreichen Investition

Wie Investoren auf der Roadshow von ihren realen Erfahrungen mit Immobilien in Dubai berichteten – und damit neues Vertrauen schufen.

Die Roadshow durch Düsseldorf, Stuttgart, Lindau und Irschenberg bot nicht nur Vorträge über Steuerrecht, Vermögensschutz und internationale Märkte. Ein besonderes Highlight waren die Stimmen jener Investoren, die bereits konkrete Erfahrungen in Dubai gesammelt hatten. Ihre Berichte machten sichtbar, dass es sich nicht um theoretische Szenarien handelte, sondern um reale Investments mit greifbaren Ergebnissen.

Stimmen aus der Praxis

In Düsseldorf erzählte ein Teilnehmer, wie er seine erste Finanzierung in Dubai erfolgreich umgesetzt hatte - und parallel eine Firmengründung aufbaute, die ihm zusätzliche Flexibilität verschafft. In Irschenberg berichtete ein Investor, dass seine Immobilie inzwischen fertiggestellt sei, die Vermietung angelaufen ist und die ersten Mieteinnahmen bereits fließen.

Für viele Gäste im Publikum war es genau dieser direkte Austausch, der den Unterschied machte: Man hörte nicht von Beratern, sondern von Gleichgesinnten, die denselben Weg bereits gegangen waren.

Ein Prozess, der funktioniert

Besonders eindrucksvoll war, dass die Erfahrungsberichte ein durchgängiges Bild zeichneten: Ob Bausachverständiger, Möblierung oder Vermietung - alle Abläufe griffen nahtlos ineinander. „Ich hatte das Gefühl, dass mir an jeder Stelle jemand den Rücken freihält“, fasste ein Investor zusammen. Damit wurde deutlich: Immobilien in Dubai sind nicht nur eine attraktive Idee auf dem Papier, sondern ein Investment, das in der Praxis funktioniert.

Das Duo hinter den Strukturen

Im Hintergrund dieser Erfolgsgeschichten steht ein klares Führungsteam. Michael und Jim Menter haben als Shareholder gemeinsam Strukturen aufgebaut, die heute von einem großen, eingespielten Team getragen werden. Michael bringt seine langjährige Erfahrung ein, Jim setzt Impulse mit innovativen, strukturell neu gedachten Ansätzen - zusammen sorgen sie dafür, dass Investoren auch aus der Distanz heraus reibungslose Abläufe erleben.

Fazit

Die Testimonials machten deutlich: Vertrauen entsteht nicht allein durch Zahlen und Prognosen, sondern durch erlebte Praxis. Die Roadshow zeigte, dass Investoren mit Unterstützung des Teams um Michael und Jim Menter den Schritt nach Dubai erfolgreich gegangen sind - und dass Theorie und Realität im Einklang stehen können.

Angel Success Consulting

InvestMenter ist ein deutschsprachiger Immobiliendienstleister mit Sitz in Dubai, spezialisiert auf steuerfreie Kapitalanlagen in den VAE. Gegründet von Michael, Jim und Brigitte Menter sowie Kiano Löhr, begleitet das Unternehmen Investoren aus dem DACH-Raum mit über 35 Jahren Branchenerfahrung - von der Immobilie bis zur Relocation. 2025 wurde InvestMenter von Emaar als einer der weltweit besten drei Makler ausgezeichnet.

