Salesexpertin enthüllt beim Dubai Day wie Dubai Unternehmerinnen stärkt und Deutschland sie ausbremst

Beim ersten Dubai Day spricht Sales Expertin Angela Thomas über echtes Businesswachstum und den Standort der Zukunft für Unternehmerinnen

Beim ersten Dubai Day ging es nicht nur um Immobilien und Kapital, sondern auch um Unternehmertum. Angela Thomas, Gründerin von Angel Success Consulting, war eine der Redner. Als erfahrene Sales-Expertin unterstützt sie Unternehmerinnen und Unternehmer dabei, ihr Business strukturiert zu skalieren. Ihr Ansatz ist systematisch, umsetzbar und wachstumsorientiert.

In ihrem Vortrag sprach Angela über ein zentrales Thema, das in Business-Diskussionen oft übersehen wird: die Rolle des Standorts. Die Wahl, wo man unternehmerisch tätig ist, entscheidet heute mehr denn je darüber, ob Wachstum möglich ist oder nicht. Angela kennt beide Realitäten. In Deutschland erlebte sie immer wieder, wie viel Energie durch Bürokratie, Steuerkomplexität und wirtschaftliche Unsicherheit gebunden wird. Unternehmerinnen stehen dort häufig unter zusätzlichem Druck. Selbst tragfähige Geschäftsmodelle stoßen an strukturelle Grenzen.

In Dubai ist das anders. Dort ist Unternehmertum gewünscht, nicht geduldet. Unternehmerinnen werden nicht gebremst, sondern gefördert. Der Zugang zu Netzwerken, Ressourcen und Entscheidern ist direkter. Es geht nicht um Genehmigungen und Formulare, sondern um Machbarkeit. Angela brachte es auf den Punkt: In Deutschland bekommt man als Frau für jedes Business Vorhaben zuerst Hürden. In Dubai bekommt man Möglichkeiten.

Angela Thomas arbeitet mit Selbstständigen, Coaches und Unternehmen, die ihr Geschäftsmodell vom Zeit-gegen-Geld-Prinzip lösen wollen. Ihr Fokus liegt auf Vertriebsprozessen, Angebotsentwicklung und skalierbaren Strukturen. Sie zeigt, wie Unternehmer sich klar positionieren, automatisiert verkaufen und sich aus dem Tagesgeschäft zurückziehen können, ohne das Wachstum zu gefährden.

Die Veranstaltung wurde von Finanzexperte Thorsten Wittmann gemeinsam mit der ersten und größten deutschsprachigen Real Estate Company in Dubai, InvestMenter, organisiert, einem Team mit über 35 Jahren Erfahrung in Bau, Investment und Auswanderungsbegleitung. Über eintausend Teilnehmer informierten sich online über Investitionen, Auswanderung und unternehmerische Perspektiven.

Angela brachte eine klare Botschaft ein: Wer unternehmerisch denkt, muss strategisch handeln. Und dazu gehört, den eigenen Standort zu hinterfragen. Denn nicht jedes System ist für Wachstum gemacht.

Ihr Fazit war eindeutig. Wer gestalten will, braucht nicht nur Know-how, sondern ein Umfeld, das es zulässt. Dubai bietet genau das. Unternehmerinnen bekommen hier Raum, Struktur und wirtschaftliche Sicherheit. Für Angela ist Dubai kein Trend, sondern ein logischer Schritt für alle, die unternehmerisch mehr erreichen wollen.

Sie ist diesen Schritt selbst gegangen und begleitet heute andere Unternehmer dabei, ihn bewusst und erfolgreich umzusetzen.

Angel Success Consulting

Angel Success Consulting ist ein Boutique-Family-Office mit Sitz in Dubai, das sich auf nachhaltige Skalierung und internationale Expansion von Unternehmern, Ärzten und Dienstleistern spezialisiert hat. Gegründet von der europaweit anerkannten Business-Mentorin und Serial-Entrepreneurin Angela Thomas, begleitet das Unternehmen seit Jahren Führungskräfte durch komplexe Wachstumsphasen – mit strategischer Klarheit, persönlicher Betreuung und messbaren Erfolgen. Sie unterstützt Unternehmen, wie InvestMenter

InvestMenter ist ein deutschsprachiger Immobiliendienstleister mit Sitz in Dubai, spezialisiert auf steuerfreie Kapitalanlagen in den VAE. Gegründet von Michael, Jim und Brigitte Menter sowie Kiano Löhr, begleitet das Unternehmen Investoren aus dem DACH-Raum mit über 35 Jahren Branchenerfahrung - von der Immobilie bis zur Relocation. 2025 wurde InvestMenter von Emaar als einer der weltweit besten drei Makler ausgezeichnet.

