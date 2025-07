Führen beginnt im Kopf: Angela Thomas setzt neue Impulse auf der Qatar Leadership Summit

Auf der Qatar Leadership Summit, die jährlich von der MasterMinds Business School UK im Hilton Doha veranstaltet wird, sorgte ein Vortrag besonders für Aufmerksamkeit: Angela Thomas, Gründerin von Angel Success Consulting, deutsche Vertriebsexpertin und Business-Trainerin mit Wohnsitz in Dubai, präsentierte ihre Perspektive auf modernes Führungsverhalten in der Session „Neurological Leadership“.Die internationale Konferenz bringt Führungskräfte, Unternehmer, Berater und Fachleute aus über 25 Ländern zusammen. Ziel der Veranstaltung ist es, aktuelle Entwicklungen in Wirtschaft, Technologie und Management zu beleuchten und praktische Lösungsansätze für die Führung von morgen aufzuzeigen. Angela Thomas trug mit ihrem Vortrag wesentlich dazu bei.Im Mittelpunkt ihres Beitrags stand die Frage, wie Führung auf das menschliche Gehirn wirkt – noch bevor Argumente oder Inhalte verarbeitet werden. Sie erklärte, dass Menschen zuerst emotional reagieren und dass Stimme, Tonfall und Körpersprache eine entscheidende Rolle dabei spielen, ob Vertrauen entsteht oder nicht. „Führung beginnt im Nervensystem – nicht in der PowerPoint“, sagte Thomas. Besonders betonte sie, dass Stimme als Führungsinstrument oft unterschätzt wird, obwohl sie direkt das limbische System – das emotionale Zentrum im Gehirn – anspricht.Mit leicht verständlichen Beispielen zeigte sie, wie neurologische Reaktionen den Führungsalltag beeinflussen. Wer sich dieser Mechanismen bewusst ist, kann sicherer auftreten, besser kommunizieren und ein Umfeld schaffen, in dem andere sich verstanden und motiviert fühlen. Der Vortrag verband Fachwissen aus der Hirnforschung mit klaren, praktischen Empfehlungen.Angela Thomas machte deutlich: Gute Führung braucht mehr als Strategien – sie braucht Bewusstsein, Klarheit und echtes Interesse am Menschen. Ihr Vortrag war ein Höhepunkt des ersten Tages der Konferenz und zeigte eindrucksvoll, wie moderne Führung heute verstanden werden kann.Für Interviewanfragen oder individuelle Business-Beratung ist Angela Thomas über ihren Kalender erreichbar.