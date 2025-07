Euro-Risiko, Dollar-Drama – Dirham-Dividende! INVESTMENTER zeigt den Exit

Die globale Wirtschaft steht am Scheideweg. In Europa steigen die Steuerquoten, in den USA belasten Zinserhöhungen die Finanzmärkte – und geopolitische Risiken erschweren die Planung zusätzlich. Investoren suchen deshalb gezielt nach Alternativen, die nicht nur Ertrag, sondern auch Struktur und Sicherheit bieten.



Die Antwort: Dubai.



Die Metropole am Golf wächst nicht durch Zufall, sondern durch Strategie. Sie bietet 0% Steuern, 100% Eigentumsrechte, juristische Sicherheit – und das in einem Umfeld mit realem Wirtschaftswachstum und infrastruktureller Modernität.



Wenn Märkte wanken, entscheiden Standorte



Die Themen des diesjährigen Jackson Hole Economic Symposiums zeigen es klar:

Produktivitätskrisen, instabile Regierungssysteme und alternde Gesellschaften belasten die westlichen Märkte strukturell.



Dubai hingegen fokussiert sich auf unternehmerische Skalierbarkeit, politische Berechenbarkeit und steuerliche Souveränität.



„Wer sich nicht länger zwischen Inflation und Besteuerung zerreiben lassen will, braucht einen echten Exit – keinen Kompromiss. Genau das bieten wir in Dubai“, sagt Brigitte Menter, Co-Founderin von InvestMenter Real Estate L.L.C.



Investieren statt kompensieren: Das Dubai-Modell



In Dubai gelten klare Regeln – und attraktive Bedingungen:



0% Einkommensteuer auf Mieten, Gewinne & Veräußerungen

100% Eigentum für Ausländer – inkl. Eintragung im Grundbuch

Absicherung durch DIFC-Rechtsstrukturen (Dubai International Financial Centre)



InvestMenter nutzt diese Rahmenbedingungen gezielt für ein diversifiziertes Portfolio:



Smart-City-REITs mit ESG-Fokus

Off-Plan-Projekte mit bis zu 12% Vorab-Rendite

Green Buildings & Luxusvillen als inflationsgeschützte Sachwerte



Währungsintelligenz als Sicherheitsanker



Ein oft unterschätzter Vorteil: Die feste Kopplung des Dirham an den US-Dollar.

Das bedeutet: Euro-Anleger profitieren von Dollar-Stabilität – ohne die Schwankungen des Greenbacks direkt tragen zu müssen.



Gleichzeitig ermöglicht die Strukturierung über DIFC-Holdings steuerfreie Exits – innerhalb von 48 Stunden, rechtlich geprüft und operativ betreut durch InvestMenter Corporate Services.



Fazit: Exit planen – statt Risiken tragen



Die Welt sortiert sich neu. Wer heute passiv bleibt, wird morgen Verluste realisieren.

Doch wer seine Investitionen klug diversifiziert – geopolitisch, steuerlich und währungsseitig – kann nicht nur Risiken minimieren, sondern Chancen maximieren.



„Die Eurozone erhöht Steuern, die USA erhöhen Zinsen – Dubai erhöht Chancen“, fasst Brigitte Menter zusammen.



Dubai ist mehr als ein Markt. Es ist ein System für Vermögensschutz mit Wachstumsperspektive – und InvestMenter Real Estate L.L.C. liefert den Zugang dazu: transparent, rechtssicher, wachstumsorientiert.

