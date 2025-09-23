Dubai als globaler Investment-Hotspot

Der Immobiliengipfel gilt seit Jahren als eine der wichtigsten Plattformen für die Branche. Unternehmer, Makler, Investoren und prominente Gäste wie Reinhold Messner tauschten sich über aktuelle Trends aus. Zwischen Diskussionen über steigende Zinsen, Regulierung und die Perspektiven des deutschen Immobilienmarkts stach ein Thema heraus: Immobilien in Dubai.



Während sich die Mehrheit der Redner auf Deutschland konzentrierte, wagte ein Vortrag den Blick über die Landesgrenzen hinaus - und traf damit einen Nerv. Denn die Fragen vieler Investoren sind längst global: Wo gibt es noch attraktive Renditen? Welche Märkte bieten politische und steuerliche Stabilität? Und wie lässt sich Vermögen über Generationen hinweg absichern?



Dubai als strategische Ergänzung



Die Resonanz im Saal war deutlich spürbar. Je größer das Vermögen, desto stärker das Interesse – ein Muster, das sich klar abzeichnete. Dubai hat für wohlhabende Investoren eine doppelte Bedeutung: Einerseits als steuerlich attraktiver Standort, andererseits als Wachstumsmarkt, der sich mit Metropolen wie London oder Paris messen lassen kann, ohne preislich deren Höhen erreicht zu haben.



Besonders geschätzt wurde, dass nicht nur die glänzenden Seiten beleuchtet wurden. Statt reiner Hochglanzpräsentation gab es auch Hinweise auf rechtliche Stolpersteine, steuerliche Grenzen und operative Herausforderungen. Genau diese Differenzierung sorgte dafür, dass selbst kritische Zuhörer dem Vortrag ihre volle Aufmerksamkeit schenkten.



Das Powerteam im Hintergrund



Die besondere Wirkung des Auftritts lag in der Art, wie Michael und Jim Menter als eingespieltes Duo die Thematik transparenz und anschaulich präsentierten. Michael brachte mit seiner langjährigen Erfahrung die nötige Erfahrung und tiefen Sachverstand ein. Er stellte Entwicklungen in größere Zusammenhänge und erklärte, warum internationale Diversifikation für Investoren heute wichtiger ist als je zuvor.



Jim ergänzte diese Perspektive mit seinem innovativen Ansaetzen, die besonders mit der jungen Generation räsonierte. Er zeigte, wie neue Strukturen und Prozesse den Markteintritt erleichtern und Investoren Wege eröffnen, die bislang kaum bekannt waren. Zusammen schufen die beiden ein Bild, das sowohl Sicherheit als auch Dynamik vermittelte - eine Kombination, die für viele im Publikum ausschlaggebend war.



Mehr als ein Trend



Der Vortrag machte deutlich: Dubai ist längst kein Nischenmarkt mehr. Für Investoren, die ihr Vermögen global ausrichten, ist die Metropole am Golf ein ernstzunehmender Standort. Dabei geht es nicht nur um steuerliche Vorteile, sondern um die Möglichkeit, in einem der dynamischsten Märkte der Welt Fuß zu fassen - abgesichert durch erfahrene Strukturen.



Das Powerteam Menter zeigte, dass sich Erfolg im internationalen Immobiliengeschäft nicht allein durch Objekte, sondern vor allem durch Kompetenz und Strategie entscheidet. Genau diese Botschaft machte den Beitrag zu einem der meistdiskutierten des gesamten Gipfels.

