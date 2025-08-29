Drei Jahre Erfolg in Dubai - ein Arbeitgeber, der Maßstäbe setzt

Seit drei Jahren ist INVESTMENTER Real Estate LLC fester Bestandteil des dynamischen Immobilienmarktes in Dubai. Doch das Unternehmen überzeugt nicht nur durch starke Marktpräsenz und exzellente Umsätze, sondern auch durch eine Unternehmenskultur, die in der Branche Maßstäbe setzt.



Mit 39 Vollzeitangestellten, darunter allein 14 neue Talente, die im Jahr 2025 hinzugewonnen wurden, und vier Shareholdern, positioniert sich INVESTMENTER als moderner Arbeitgeber, der auf nachhaltiges Wachstum, Diversität und Mitarbeiterentwicklung setzt.



Arbeitgeberkultur mit Strahlkraft



In einem hart umkämpften Markt, in dem oft der kurzfristige Wettbewerb dominiert, verfolgt INVESTMENTER einen anderen Ansatz: Mitarbeiterführung auf Augenhöhe, tägliche Team-Meetings für Wissenstransfer und Motivation sowie eine klare Unternehmens-DNA, die alle verbindet. Die Geschäftsführung setzt auf Transparenz, Teamgeist und kontinuierliche Weiterbildung – Aspekte, die im Real-Estate-Sektor Dubais keineswegs selbstverständlich sind.



Führung mit jahrzehntelanger Erfahrung



Die vierköpfige Unternehmensführung greift auf ein Fundament aus 30 Jahren Unternehmertum zurück – insbesondere in der Baubranche.



Michael Menter hat in den vergangenen drei Jahrzehnten mehrere Unternehmen aufgebaut und zahlreiche junge Unternehmerinnen und Unternehmer mit seinem Wissen inspiriert und gefördert.

Brigitte Menter bringt dieselbe unternehmerische DNA mit, ist tief in der Bauindustrie verwurzelt und verfügt sogar über den Meistertitel als Maurerin – ein handfestes Fundament, das ihr ein tiefes Verständnis für Wertschöpfung, Substanz und nachhaltiges Bauen gibt.



Diese Expertise sorgt dafür, dass Vermögensschutz in Dubai nicht zum Albtraum, sondern zur gelebten Realität für die Kunden wird. Während sich in dem stark wachsenden Markt immer wieder Quereinsteiger – etwa ehemalige DJs oder junge Krypto-Helden – plötzlich zu Immobilienmaklern oder Steuerberatern ernennen, bietet INVESTMENTER die Sicherheit, dass hier echtes Wissen und echte Erfahrung den Unterschied machen.



Vielfalt als Schlüssel zum Erfolg



Das Team von INVESTMENTER vereint Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Herkunft – von Deutschland, Österreich und der Schweiz über die arabische Welt bis hin zu Pakistan und den Philippinen. Dieser internationale Talentmix stärkt nicht nur die Innovationskraft, sondern ermöglicht es auch, Kunden aus aller Welt auf höchstem Niveau zu beraten.



Über die Immobilienvermittlung hinaus



INVESTMENTER versteht sich nicht nur als Real-Estate-Agentur, sondern als ganzheitlicher Partner für Vermögensschutz und Investmentstrategien. Neben Immobilienmaklern beschäftigt das Unternehmen Steuerberater, Anwälte, Marketing- und Datenexperten, die gemeinsam für eine exzellente Betreuung von Investoren sorgen – insbesondere von Kunden aus Europa, die ihr Vermögen langfristig und sicher in Dubai positionieren wollen.



Ausgezeichnete Aussichten



Kein Wunder also, dass sich INVESTMENTER aktuell für den renommierten Emirati Labour Market Award bewirbt. Mit seinen klaren Strukturen, messbaren Erfolgen und einer wertschätzenden Unternehmenskultur hat das Unternehmen alle Voraussetzungen, um in diesem Wettbewerb als Vorzeige-Arbeitgeber Dubais zu glänzen.



„Jeder, der in Dubai Talent hat, bekommt bei uns die Chance, Projekte voranzutreiben und Teil einer Erfolgsgeschichte zu werden“, heißt es aus der Geschäftsführung von INVESTMENTER.



Damit beweist das Unternehmen, dass es nicht nur einer der führenden Player im Immobiliensektor ist – sondern auch ein Arbeitgeber, der in einer herausfordernden Branche einen echten Unterschied macht.

