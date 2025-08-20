Beim ersten Dubai Day zeigt InvestMenter warum Dubai zur neuen Heimat für Kapital wird

Dubai - Die politischen Entwicklungen in Europa beunruhigen immer mehr Investoren. Was über Jahrzehnte aufgebaut wurde, steht heute möglicherweise vor einem gefährlichen Wendepunkt. Diskussionen über Enteignungen, Doppel- oder gar Dreifachbesteuerung, eine zunehmend restriktive Steuerpolitik und wachsender staatlicher Zugriff lassen viele Investoren, die ihr Vermögen ehrlich erarbeitet haben, nach Alternativen suchen und handeln.



Mehr als 1000 dieser Investoren haben den ersten Dubai Day genutzt, um sich unabhängig und fundiert zu informieren. Die Veranstaltung wurde von Finanzexperte Thorsten Wittmann gemeinsam mit der ersten und größten deutschsprachigen Real Estate Company in Dubai, InvestMenter, organisiert, einem Team mit über 35 Jahren Erfahrung in Bau, Investment und Auswanderungsbegleitung. Jim, Michael und Brigitte Menter sowie Kiano Löhr - Shareholder und Führungsteam von InvestMenter - führten durch ein Programm, das mehr war als ein Vortrag. Es war ein tiefer Einblick in das reale Leben in Dubai, abseits von Klischees und ohne Verkaufsrhetorik.



Ziel war es, ehrliche Antworten auf zentrale Fragen zu liefern. Wie lebt es sich wirklich in Dubai? Wie funktioniert das Gesundheitssystem? Welche Perspektiven haben Unternehmer, Familien und Selbstständige? Eingeladen waren Ärzte, Investoren, Unternehmer, Rentner und Familienväter. Investoren, die diesen Schritt bereits gemacht haben und aus persönlicher Erfahrung berichten konnten.



Immer wieder wurde deutlich, dass Dubai nicht nur eine Stadt des Wachstums ist, sondern ein funktionierendes System mit klaren Regeln, hoher wirtschaftlicher Freiheit und langfristiger Perspektive. Nicht nur für heute, sondern für kommende Generationen. Das betonte auch Scheich Mohammed bin Rashid Al Maktoum mit den Worten, der Fortschritt der Stadt sei nicht für heute oder die nächsten zwanzig Jahre gedacht, sondern für kommende Generationen.



Ein besonderer Fokus lag auf dem Immobiliensektor. Täglich ziehen rund 1000 neue Investoren mit Investor Residency Permit nach Dubai. Doch laut Marktanalysen fehlen bis 2027 etwa 80000 Wohneinheiten. Der strukturelle Wohnraummangel trifft auf massive Nachfrage. Immobilien werden dadurch zu einer der sichersten Anlageformen der Region, inflationsresistent, renditestark und vielseitig nutzbar.



InvestMenter begleitet diesen Markt nicht nur aus unternehmerischer Perspektive, sondern mit einem tiefen Verständnis für europäische Investoren. Sie kennen beide Seiten, die Risiken in Deutschland ebenso wie die Möglichkeiten in Dubai. Ihre Stärke liegt in der persönlichen Erfahrung. Die Menters und Kiano Löhr sind den Weg selbst gegangen. Sie investieren nicht nur für andere, sondern auch für sich. Und sie begleiten nicht nur Projekte, sondern ganze Lebensveränderungen, Schritt für Schritt, fundiert und rechtssicher.



Wer also über den Tellerrand hinausblickt, sich vor politischen Unsicherheiten schützen will und Vermögen nicht dem Zufall überlassen möchte, findet in Dubai mehr als einen sicheren Hafen. Er findet mit InvestMenter, der ersten und größten deutschsprachigen Real Estate Company in Dubai, einen erfahrenen und vertrauenswürdigen Partner, der weiß, worauf es ankommt.

