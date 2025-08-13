Kontakt
Angela Thomas stößt Transformation bei Dubais erstem Unternehmer-Roundtable an

Als Angela Thomas, die treibende Kraft hinter Angel Success Consulting, den Raum beim allerersten Entrepreneur Roundtable 1.0 in Dubai betrat, war sofort eine spürbare Energieveränderung zu spüren. Sie betrat nicht einfach die Bühne – sie übernahm sie. Mit einer Mischung aus messerscharfer Business-Strategie und ehrlicher persönlicher Einsicht lieferte Angela etwas Seltenes: eine Session, die Kopf und Herz gleichermaßen ansprach.

Schon zu Beginn war klar: Das hier würde kein gewöhnliches „Networking-Event“ werden. Der Raum war voll mit Gründer:innen, Innovator:innen und Macher:innen – Menschen, die gekommen waren, um wirklich zu lernen, nicht nur um Visitenkarten auszutauschen. Notizbücher lagen offen, die Blicke waren aufmerksam – man konnte fast hören, wie sich neue Denkwege in den Köpfen formten.

Angela brachte es auf den Punkt:„In einer schnelllebigen Welt verlieren wir uns oft im Tempo. Doch Wachstum bedeutet nicht nur, Umsatzzahlen zu steigern – es heißt, den eigenen Horizont zu erweitern.“ Und sie beließ es nicht bei Worten – sie bewies es.

Von der Verfeinerung von Geschäftsmodellen bis hin zu mutigen, noch unerprobten Strategien: Wer mit offenen Fragen kam, ging mit konkreten Fahrplänen. Wer sich blockiert fühlte, fand neue Energie. Angelas Leitsatz – „Verkaufe mit Seele, skaliere mit Sinn“ – wurde greifbar, Schritt für Schritt, für jede Person im Raum.

Dieses richtungsweisende Event war Teil des Impact Leadership Program, ins Leben gerufen von der visionären Unternehmerin Nousheen Mukhtar, deren Mission es ist, wirtschaftliche Brücken zu bauen und Führungskräfte weltweit zu stärken. Die Roundtable-Reihe versteht sich nicht als bloße Workshop-Serie – sondern als Raum für echte Gespräche, das Aufbrechen von Hürden und gemeinsames Wachstum unter Unternehmer:innen.

Als das Event zu Ende ging, war die Stimmung elektrisierend. Allen war klar: Wir waren gerade Teil von etwas Besonderem. Angela Thomas hat die Serie nicht nur eröffnet – sie hat den Maßstab gesetzt. Für viele von uns war das nicht nur ein weiterer Termin im Kalender. Es war ein Wendepunkt.

Wer mehr erfahren oder direkt mit Angela zusammenarbeiten möchte, kann über ihren Kalender einen Termin vereinbaren.

 

Angel Success Consulting

Angel Success Consulting ist ein Boutique-Family-Office mit Sitz in Dubai, das sich auf nachhaltige Skalierung und internationale Expansion von Unternehmern, Ärzten und Dienstleistern spezialisiert hat. Gegründet von der europaweit anerkannten Business-Mentorin und Serial-Entrepreneurin Angela Thomas, begleitet das Unternehmen seit Jahren Führungskräfte durch komplexe Wachstumsphasen – mit strategischer Klarheit, persönlicher Betreuung und messbaren Erfolgen.

