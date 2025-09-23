Kontakt
QR-Code für die aktuelle URL

Story Box-ID: 1036684

Angel Success Consulting Dubai Silicon Oasis - Industrial Area 00000 Dubai, Vereinigte Arabische Emirate http://www.angelsuccess.consulting/
Ansprechpartner:in Frau Angela Thomas +971 50 367 0592
Logo der Firma Angel Success Consulting

55 Experten für ein Investment

Ein starkes Team sorgt dafür, dass Investoren in Dubai nicht nur Quadratmeter kaufen, sondern Sicherheit, Struktur und Verlässlichkeit.

(lifePR) (Dubai, )
Wer in Immobilien in Dubai investiert, erwartet nicht nur attraktive Renditen, sondern auch Sicherheit in jedem Detail. Gerade bei internationalen Projekten ist Vertrauen die härteste Währung. Genau hier setzt das 55-köpfige Spezialistenteam an, das Investoren von der Finanzierung über die steuerliche Beratung bis hin zur Möblierung und Vermietung begleitet.

Strukturen, die tragen

Hinter diesem Netzwerk stehen Michael und Jim Menter, die als Powerduo und Shareholder seit Jahren den strategischen Rahmen vorgeben. Gemeinsam mit ihren Partnern haben sie die Strukturen aufgebaut, die heute das Rückgrat der Organisation bilden. Michael und Jim kombinieren Erfahrung und Innovationskraft, wodurch Prozesse nicht nur stabil, sondern auch zukunftsorientiert gestaltet werden.

Mehr als Dienstleistung

Das Besondere an diesem Modell: Es ist kein Nebeneinander einzelner Dienstleistungen, sondern ein ineinandergreifendes System. Finanzierung, Recht, Bau, Möblierung und Vermietung greifen wie Zahnräder ineinander - koordiniert von einem Team, das Investoren den Weg in einen fernen Markt erleichtert.

Fazit

Für Investoren bedeutet das: Wer mit Michael und Jim Menter und ihrem Team arbeitet, investiert nicht nur in Immobilien, sondern in ein System, das Sicherheit und Wachstum miteinander verbindet. So entsteht ein Investment, das weit über Quadratmeter hinausgeht – und genau deshalb nachhaltig überzeugt.

Mythencheck zeigte eindrücklich: Immobilien in Dubai sind weder risikolos noch überhitzte Spekulation – sondern ein Markt mit klaren Chancen und kalkulierbaren Risiken. Entscheidend ist, wie man ihn angeht. Mit einem Powerduo wie Michael und Jim Menter, die als Shareholder Verantwortung tragen und von einem starken Team unterstützt werden, entsteht die notwendige Sicherheit, um aus Vorurteilen fundierte Entscheidungen zu machen

Angel Success Consulting

InvestMenter ist ein deutschsprachiger Immobiliendienstleister mit Sitz in Dubai, spezialisiert auf steuerfreie Kapitalanlagen in den VAE. Gegründet von Michael, Jim und Brigitte Menter sowie Kiano Löhr, begleitet das Unternehmen Investoren aus dem DACH-Raum mit über 35 Jahren Branchenerfahrung - von der Immobilie bis zur Relocation. 2025 wurde InvestMenter von Emaar als einer der weltweit besten drei Makler ausgezeichnet.

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.
Wichtiger Hinweis:

Eine systematische Speicherung dieser Daten sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Genehmigung durch die unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH gestattet.

unn | UNITED NEWS NETWORK GmbH 2002–2025, Alle Rechte vorbehalten

Für die oben stehenden Storys, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Titel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Texte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien. Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.