Komfort in schönster Form - Heizkörper von anapont erwärmen Bad und Handtücher und begeistern Designfans

04.12.18

Wer beim Verlassen der Dusche auf den kalten Fliesenboden tritt, freut sich über die Heizung, die im richtigen Moment angenehme Wärme ausstrahlt und für Behaglichkeit und Wohlbefinden sorgt. Wenn sie dann noch ein vorgewärmtes Handtuch liefert und ihr Anblick das Herz des Designliebhabers höher schlagen lässt, ist der rundum genussvolle Aufenthalt im Bad garantiert. Mit den elektrischen Design-Heizkörpern von anapont lassen sich ebenso wärmende wie attraktive Akzente im Bad setzen."Bei Heizen im Bad ist das Timing am wichtigsten, denn das Bad nutzt man in der Regel nur zu bestimmten Zeiten", erklärt Dirk Schubert, Geschäftsführer der anapont GmbH. Ein dauerhafter Betrieb eines Badheizkörpers ist wie er weiß nicht nötig, sondern verursacht nur einen hohen Energieaufwand und unnötige Kosten. Wer einen elektrischen Heizkörper installiert, der das Badezimmer in kürzester Zeit auf Wohlfühltemperaturen zwischen 22 und 24 Grad bringt und sich nach Gebrauch direkt wieder ausstellen lässt, heizt intelligent, günstig und umweltschonend.anapont bietet moderne Heizgeräte an, die sowohl in der Anschaffung als auch im Betrieb preiswert und außerdem ein optisches Highlight sind. Ob als Einzel- oder als Zusatzheizung: Die Elektro-Heizkörper erzeugen punktgenau wohltuende Wärme –auf energieeffiziente Weise. Die handlichen elektrischen Heizungen werden einfach an der Wand befestigt oder als stilvoller Raumteiler aufgestellt. So kann überall, wo eine freie Steckdose vorhanden ist, schnell wohlige Wärme erzeugt werden. "Gerade in der kühlen Übergangszeit eine Wonne."Die wartungsarmen Elektro-Heizkörper sind in verschiedenen Ausführungen erhältlich. Das hochwertige „Modell Dexter“ zum Beispiel fügt sich zeitlos elegant in ein modernes Badambiente ein. Seine sanft geschwungenen Bügel wirken harmonisch und nasse Duschhandtücher finden auf ihnen Platz, um schneller zu trocknen.Weitere Informationen, Elektro-Heizkörper sowie passendes Zubehör bei Anapont GmbH, Pestalozzistr. 32 – 34, 09456 Annaberg-Buchholz, Tel.: 03733/24894, Fax: 03733/24895, e-mail: info@anapont.de sowie unter www.anapont.eu