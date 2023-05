Welt-Multiple-Sklerose-Tag 2023

Rund um den 30. Mai lenkt der Welt-MS-Tag zum 15. Mal die Aufmerksamkeit auf Multiple Sklerose (MS) und die weltweit 2,8 Millionen Menschen, die mit der immer noch unheilbaren Erkrankung leben müssen, 2023 unter dem Motto „geMeinSam“. Gerade bei einer chronischen Erkrankung wie der MS kann es helfen, Teil einer Gemeinschaft zu sein und zu wissen, dass man mit der Erkrankung und den Fragen dazu nicht alleine ist. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 an der Seite von MS-Erkrankten und Angehörigen, informiert und unterstützt sie im Umgang mit der Krankheit. Anlässlich des Welt-MS-Tages möchte AMSEL Austausch- und Informationsmöglichkeiten schaffen und öffentlich über die Autoimmunerkrankung aufklären: am 30. Mai 2023 online auf www.amsel.de und am 31. Mai 2023 vor Ort in Stuttgart. Weitere Informationen gibt es auch auf www.amsel.de/weltmstag Multiple Sklerose kann jeden treffen – jederzeit. Allein in Baden-Württemberg leben 34.500 MS-Erkrankte, jedes Jahr erfahren 1.800 Menschen, das sind täglich fünf, neu die Diagnose. Häufig tritt die MS zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr auf, Frauen sind dreimal so häufig betroffen wie Männer. MS ist die häufigste entzündliche Erkrankung des Zentralnervensystems, die Symptome reichen von Taubheitsgefühlen über Seh-, Koordinations- und Konzentrations-störungen bis hin zu Lähmungen. Um die Krankheit, aber vor allem auch die Menschen, die mit MS leben, rund um den Globus in den Fokus zu stellen, wurde 2009 der Welt-MS-Tag von der Multiple Sclerosis International Federation (MSIF) ins Leben gerufen, den heute weltweit nationale MS-Gesellschaften begehen. Seit 2009 fand der Welt-MS-Tag jährlich am letzten Mittwoch im Mai statt, seit 2019 hat der Tag mit dem 30. Mai ein festes Datum im Jahreskalender bekommen. AMSEL wird in diesem Jahr sowohl am 30.05.2023 als auch am 31.05.2023 dem Welt-MS-Tag und der MS ein Zeichen setzen.Am 30.05.2023 bietet AMSEL ab 16:30 Uhr drei Webseminare zur MS an: 16:30 bis 18:00 Uhr „Berufliche Leistungsbeurteilung im Rahmen einer Rehabilitation“ mit Thomas Unger, Kliniken Schmieder Allensbach, und Manuela Jonk, Kliniken Schmieder Gerlingen, und zwischen 18:00 und 19:30 Uhr wahlweise spezielle Sportübungen für MS-Betroffene mit Ina Majer, zertifizierte Neuro-Reha-Sport Trainerin oder ein Webseminar zur Verbesserung der Arzt-Patienten-Kommunikation mit Dietlinde Leopold, Marianne-Strauß-Klinik, Berg. Eine Anmeldung ist bis zum 24.05.2023 erforderlich unter Tel. 0711 69786-11 oder E-Mail: veranstaltungen@amsel-dmsg.de.Am 31.05.2023 laden tagsüber, von 10:00 bis 16:00 Uhr, Ehrenamtliche der AMSEL am Mailänder Platz im Europaviertel in Stuttgart zu Information und Begegnung ein, ab 16:30 Uhr der AMSEL-Landesverband in das nahegelegene SpardaWelt Eventcenter, Am Hauptbahnhof 3, zu vier Fachvorträgen: „Aktuelles zur Immuntherapie der MS“ mit Prof. Dr. med Mathias Mäurer MHBA, Klinikum Würzburg Mitte gGmbH, „Alternative, komplementäre Therapien und Ernährung bei MS“ mit Dr. med. Dieter Pöhlau, DRK Kamillus-Klinik Asbach, „Biosimilars und Generika bei der MS“ mit Prof. Dr. med. Peter Flachenecker, Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof, Bad Wildbad, und „Unsichtbare Symptome der MS“ mit Heike Meißner, Neurologisches Rehabilitationszentrum Quellenhof, Bad Wildbad. Eine Anmeldung zu den Vorträgen ist bis zum 17.05.2023 erforderlich unter Tel. 0711 69786-11 oder E-Mail: veranstaltungen@amsel-dmsg.de.