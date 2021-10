Goldene Ehrennadel für Yeonghee Krug

Mit einem Festakt in Berlin hat die Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft (DMSG), Bundesverband e.V., Ehrenamtliche ausgezeichnet, die sich in besonderem Maße für Menschen mit Multipler Sklerose (MS) einsetzen. Yeonghee Krug aus Donaueschingen, Leiterin der AMSEL-Kontaktgruppe Schwarzwald-Baar-Kreis, erhielt die Goldene Ehrennadel der DMSG für ihr über 25-jähriges Engagement zugunsten MS-Erkrankter. Schirmherr der DMSG und Bundespräsident a.D., Christian Wulff, gratulierte per Video-Übertragung.Seit 1995 engagiert sich Yeonghee Krug ehrenamtlich in der AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., und leitet seit 2005 die AMSEL-Kontaktgruppe Schwarzwald-Baar. Die 65-Jährige ist Ansprechpartnerin, Vertrauensperson und Begleiterin für MS-Betroffene und deren Familienangehörige in der Region und organisiert regelmäßige Treffen, Ausflüge und gemeinsame Aktivitäten. Mit besonderen Angeboten wie Fahrdiensten und Freizeiten, die sie auch für Schwerstbetroffene ermöglicht, stärkt sie nicht nur den MS-Erkrankten, sondern entlastet zudem auch deren Angehörige sehr. Aufgrund ihrer ehemaligen, über 25-jährigen beruflichen Tätigkeit als Pflegedienstleitung im betreuten Wohnen für MS-Betroffene im Haus Antonius in Donaueschingen der IMSED e.V. wird sie auch für fachlich schwierige Fragen sehr geschätzt.„Ihre aufbauende, anpackende Art vermittelt Sicherheit und Lebensmut“, würdigte Christian Wulff, Schirmherr der DMSG und Bundespräsident a.D., Yeonghee Krug in seiner Laudatio. „Herausragend sind ihr Elan und ihre Ausdauer. Mit großem Herz nutzt sie ihr Netzwerk, um MS-Betroffene zu unterstützen.“Die AMSEL-Kontaktgruppe Schwarzwald-Baar-Kreis ist Anlaufstelle für Menschen mit Multipler Sklerose und ihre Angehörigen in der Region. Hier finden sie Unterstützung bei der Krankheitsbewältigung, Informationen rund um die MS-Erkrankung, Verständnis und die Möglichkeit zum Austausch mit anderen Betroffenen. Dieses Angebot ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, so wie Yeonghee Krug. Kontakt: Tel. 0771 158193, E-Mail: schwarzwald-baar@amsel.de, www.amsel.de/schwarzwald-baar