Goldene Ehrennadel für Daniela Adomeit
Deutsche Multiple Sklerose Gesellschaft würdigt herausragendes ehrenamtliches Engagement für Menschen mit Multipler Sklerose
2004, im Alter von 25 Jahren, erkrankte die gelernte Krankenschwester an Multipler Sklerose (MS), eine noch immer unheilbare Erkrankung des zentralen Nervensystems. Kurz darauf suchte Daniela Adomeit Informationen über die Krankheit, nahm Kontakt zur AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., auf. Drei Jahre nach ihrer Diagnose gründete sie und leitete ab da die Junge Initiative für junge MS-Betroffene bis 40 Jahre in Karlsruhe, später die in Karlsbad-Ettlingen und wurde fortan die Leiterin der dortigen AMSEL-Gruppe. Seit 2013 ist sie außerdem als Mitglied im Vorstand der AMSEL aktiv, vertritt die Interessen MS-Erkrankter landesweit. Darüber hinaus ist sie seit vielen Jahren auch medial präsent als erfolgreiche Bloggerin, Kolumnistin, Lotsin und als etabliertes Social-Media- und Werbegesicht der AMSEL. So moderiert sie beispielsweise auch eine geschlossene Gruppe auf Facebook „Leben mit MS“, um MS-Betroffenen einen geschützten Raum und Rahmen für all ihre Fragen rund um die MS zu geben. Die 46-Jährige klärt auf, inspiriert, verbindet – stets mit einem offenen Ohr, einem Lächeln und viel Empathie.
Bereits seit ihrem 14. Lebensjahr setzt sich Daniela Adomeit ehrenamtlich auf vielen Ebenen ein, engagiert sich mit Herz und Leidenschaft für andere, wurde 2018 bereits mit der Verdienstmedaille des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet. Die Liste der Ehrenämter der Ettlingerin ist lang: Gemeinderätin der Stadt Ettlingen, Sprecherin der Agenda Barrierefreies Ettlingen, ehrenamtliche Richterin oder aktiv im Tierschutz. Ehrenamtliches Engagement wurde in der Familie immer großgeschrieben und vorgelebt. Bereits ihre Großmutter habe gesagt: „Man muss anderen helfen, wenn es einem selbst gut geht.“
Eine Mutmacherin mit viel Herz und Humor
Gut ging und geht es Daniela Adomeit mit der Krankheit MS aber nicht immer. Sie hatte krankheitsbedingt teils schwere Schübe, die mit Taubheit, Drehschwindel, Sehstörungen oder Spastik einhergingen. 2007 war es bislang am schlimmsten. „Da hatte ich eine Halbseitenparese, die komplette linke Seite war gelähmt“, berichtet sie, „die Beine funktionierten irgendwann nicht mehr richtig, ich brauchte sogar fast zwei Jahre lang einen Rollstuhl“. Heute sieht man der sympathischen und attraktiven Frau die MS meist nicht an. Und doch ist die chronische Krankheit immer da. Fatigue, eine MS-bedingte Erschöpfbarkeit, ist eine der größten Barrieren in ihrem Alltag. „Sie ist allgegenwärtig, geht morgens los, wenn man aufwacht, und hört abends auf, wenn man ins Bett geht“, beschreibt sie das belastende, unsichtbare Symptom. Daniela Adomeit ist aber ein von Grund auf positiver Mensch, eine Kämpfernatur, die sich der MS mit viel Humor und Optimismus stellt und damit auch vielen anderen MS-Betroffenen Mut macht.
So lautet die Devise der Ehrenamtlichen: „Ich versuche Hoffnung und gute Laune zu verbreiten an Tagen, an denen man keine Sonne sieht.“ Wichtig sei es vor allem, nicht alleine mit der MS zu bleiben, sich nicht zu isolieren. Denn „gemeinsam geht es einfacher“, ist sie überzeugt, „zusammen ist man weniger allein“. Sich anderen mitzuteilen, könne über so manches Tief hinweghelfen, ob in einer AMSEL-Gruppe vor Ort oder auch online etwa im Forum oder den sozialen Netzwerken der AMSEL.
Die AMSEL-Kontaktgruppe Karlsbad-Ettlingen ist eine von über 60 landesweiten Anlaufstellen der AMSEL für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Dieses Angebot ist nur möglich, weil es Menschen gibt, die sich ehrenamtlich engagieren, so wie Daniela Adomeit. Kontakt: Tel. 07243 9240277, E-Mail: karlsbad@amsel.de , www.amsel.de/karlsbad.