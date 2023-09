Dickicht oder einzelne Bäume? Viele neue Erkenntnisse zur Multiplen Sklerose (MS) und zahlreiche Therapieoptionen können die (Über)Sicht erschweren. Der AMSEL-Vortrag: „Aktuelles zur Diagnostik und Therapie bei MS“ am Donnerstag, 28. September 2023, 19:00 Uhr im Kutschenhaus, Mehrgenerationenhaus Kapuziner in Rottweil (Neutorstraße 4) gibt einen Überblick. Referent ist Dr. Klaus Demuth, Chefarzt Neurologie, Vinzenz von Paul Hospital gGmbH, Rottweil. AMSEL, Aktion Multiple Sklerose Erkrankter, Landesverband der DMSG in Baden-Württemberg e.V., ist seit 1974 Fachverband, Interessenvertretung und Selbsthilfeorganisation für Menschen mit MS und ihre Angehörigen. Mehr unter www.amsel.de Dr. Klaus Demuth informiert über Multiple Sklerose sowie verwandte Erkrankungen, über Diagnoseverfahren bei der MS, über die drei Wirksamkeitskategorien der verlaufsmodifizierenden MS-Medikamente sowie über die drei Säulen der MS-Behandlung: Therapie des akuten Schubs, verlaufsmodifizierende Therapie und die symptomatische Therapie.Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenfrei. Eine Anmeldung beim AMSEL-Landesverband ist erforderlich, Telefon 0711 697860, E-Mail: seminare@amsel.de.