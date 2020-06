Zusammen stark: Ammerländer Versicherung zeichnet Ehrenamtliche für besondere Projekte aus

Helfernetzwerk Apen – Einkaufs-/Hilfsangebote

Showband Rastede – Virtuelle Musikaktion

Willkommenscafé Rastede – Masken-Nähaktion

DLRG Westerstede – Einkaufsdienst

Bahnhofsverein Westerstede – Freiluftkino

TuS Westerloy – Öffentliche Motivationsplakate

OBV Jeddeloh – Treffpunkt Jeddeloh Mitte

Freiwillige Feuerwehr Garnholt – Picknicktisch

Jugendkreativwerkstatt Abraxas der Kunstschule Westerstede e.V. – Internationales Kunstprojekt „Mosaikbank“

Egal ob Einkaufsdienst, Masken-Nähen oder (virtuelle) Kulturaktion – Ehrenamtliche sind in besonderen Zeiten wie diesen auf kreative Art und Weise für andere da. Ihnen hat die Ammerländer Versicherung den diesjährigen Wettbewerb „AV Region Leben“ gewidmet: Unter dem Motto „Zusammen stark“ konnten Vorhaben aus dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg vorgeschlagen werden.Nun hat die Ammerländer Versicherung die Projekte gewählt. Ausgezeichnet wurden Ehrenamtliche und ihre Ideen, die in Zeiten von Corona trotz allem gemeinschaftliche Angebote realisieren, sich für andere Menschen einsetzen oder ihnen Mut machen. In diesem Sinne erhalten folgende Projekte eine Unterstützung von 1.000 Euro:„Die ausgezeichneten Projekte haben uns mit ihrem Einsatz und ihrem Ideenreichtum beeindruckt. Sie bereichern die Gemeinschaft und wir möchten mit dem Geld einen kleinen Beitrag dazu leisten, dass die Angebote fortgeführt werden können“, sagte Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.Das Netzwerktreffen, bei dem die ausgezeichneten Projekte gewürdigt werden und sich die Ehrenamtlichen miteinander austauschen können, wird voraussichtlich im Herbst nachgeholt.