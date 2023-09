Weichen für das nächste Geschäftsjahr stellen

Ammerländer Versicherung mit Stand auf der DKM

Mehr für Sie seit 100 Jahren – mit diesem Slogan präsentiert sich die Ammerländer Versicherung (AV) auf der DKM am 24. und 25. Oktober in Dortmund. In diesem Jahr erstmals mit einem eigenen Stand. Die Lage und die Nachbarschaft dürfen zu Recht als spektakulär beschrieben werden. „In Halle 4 muss an uns jeder vorbei“, sagt Gerold Saathoff, Vorstand der Ammerländer Versicherung.



Die DKM ist für die AV seit je her ein fester Termin im Kalender. „Angesichts unseres Wachstums der vergangenen Jahre und unserer Pläne für die Zukunft, ist es für uns ein guter Zeitpunkt, dass wir auf der DKM so präsent sind“, sagt Gerold Saathoff. In die Planung und Gestaltung des 63 Quadratmeter großen Messestandes wurde viel Herzblut gesteckt. Denn er sollte bewusst anders aussehen, als man von einer Versicherung üblicherweise erwartet. Der Stand macht neugierig und bereits die Bilder laden zum Gespräch ein – vielleicht auch abseits von reinen Versicherungsthemen. Denn die Ammerländer Versicherung rückt neben ihrem Produktportfolio auch das Thema Nachhaltigkeit in den Blickwinkel. Aus diesem Grund präsentiert sich die AV auf der DKM gemeinsam mit der agencio Versicherungsservice AG. Das 2022 gegründete Start up, an dem die Ammerländer Versicherung mit 50 Prozent beteiligt ist, bietet ausschließlich klimapositive Versicherungen an. „Für agencio ist der Stand auf der DKM erneut die Chance, sich den Entscheidern zu präsentieren, Gespräche zu führen und die Weichen für die Zukunft zu stellen“, erklärt Gerold Saathoff, der ebenfalls zum Vorstand der agencio gehört.



Auch die Ammerländer Versicherung will Weichen stellen – für das nächste Geschäftsjahr. Für den Vertrieb ist die DKM die Entscheidermesse. „In den vergangenen Jahren haben wir die Gespräche mit den Partner*innen auf deren Stand oder anderswo auf der Messe geführt. In diesem Jahr kommen sie zu uns. Das bietet uns die Möglichkeit, zu zeigen, wie groß unser Portfolio ist. Viele nehmen uns nur als den Fahrrad- und Hausrat-Versicherer wahr, dabei haben wir auch in den anderen Sparten sehr gute Produkte“, erklärt Gerold Saathoff.



Die Vertreter*innen der AV wollen die DKM aber nicht nur für Jahresgespräche und Kontaktpflege nutzen, sondern auch zu Wettbewerbsanalyse. „Natürlich wollen wir auch sehen, was die Mitbewerber machen, wo die Trends liegen, erfahren, was die Maklerschaft bewegt und wie die Branche sich entwickelt“, sagt Gerold Saathoff.



Ein 14-köpfiges Messeteam mit Mitarbeitenden aus den Bereichen Vertrieb, Antrag/Vertrag, Schaden, Produktmanagement und Marketing schickt die Ammerländer Versicherung zur DKM, um in allen Bereichen bestens aufgestellt zu sein. „Messe ist immer auch eine ganz besondere Erfahrung für die Kolleg*innen und die DKM ist unter den Versicherungsmessen einfach DIE Messe des Jahres“, weiß Gerold Saathoff.