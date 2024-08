Reiner Ihnken ist neuer Vertriebsleiter bei der Ammerländer Versicherung

Reiner Ihnken ist seit dem 1. August 2024 der neue Leiter Vertrieb bei der Ammerländer Versicherung (AV). Der 38-Jährige verantwortet in dieser Position unter anderem die Weiterentwicklung und Umsetzung der Vertriebsstrategie sowie die Optimierung der Vertriebsprozesse. Seine Vorgängerin, Kerstin Duda, übernimmt auf eigenen Wunsch neue Aufgaben und wird unter anderem das unternehmensweite Prozessmanagement aufbauen.



Gerold Saathoff, Vorstand Vertrieb, sieht die Position sehr gut besetzt: „Ich freue mich, dass wir Reiner Ihnken als kompetente Führungspersönlichkeit dafür begeistern konnten, die neue Herausforderung anzunehmen und wünsche ihm für seine neuen Aufgaben alles Gute.“



Ihnken freut sich über das ihm entgegengebrachte Vertrauen: „Ich betrachte mich und mein Team als Bindeglied zwischen unseren Vertriebspartner*innen und Kund*innen – und der AV. Wir bringen die Impulse und Wünsche von außen nach innen, verarbeiten sie gemeinsam mit unseren Kolleg*innen, um so ein gesundes, ertragsreiches Wachstum zu schaffen.“ An der neuen Aufgabe reizt ihn das Gesamtpaket: „Die Verantwortung dem Team und dem Unternehmen gegenüber, aber auch einen ,Versicherungsvertrieb der Zukunft‘ mitzugestalten.“



Der gelernte Versicherungskaufmann stieg nach einigen Jahren im Direktvertrieb im Jahr 2013 zunächst als Sachbearbeiter im Bereich Antrag/Vertrag bei der Ammerländer Versicherung ein. Auf sein Engagement als Gruppenleiter und stellvertretender Abteilungsleiter folgte 2021 der Wechsel ins Prozessmanagement. Parallel hat sich Ihnken weiter- und fortgebildet: Fachwirt für Versicherungen und Finanzen, Bachelor of Arts „Versicherungsmanagement“ und Prozessmanager. Im Zuge seiner jüngsten Tätigkeit als Prozessmanager hat er beim Versicherer unter anderem die Anbindung des Westersteder Assekuradeurs Agencio und die Implementierung eines Serviceleitbildes betreut.

