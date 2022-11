Päckchen als Zeichen der Hoffnung: AV unterstützt „Johanniter-Weihnachtstrucker 2022“

Seit 1993 spenden Tausende Menschen in der Vorweihnachtszeit Hilfspakete: Die Johanniter-Weihnachtstrucks bringen sie zu notleidenden Menschen in Südosteuropa – und seit der Corona-Pandemie auch zu Bedürftigen in Deutschland. Gemeinsam mit dem Johanniter-Ortsverband Edewecht unterstützt die Ammerländer Versicherung (AV) die Aktion zum zweiten Mal.Vom 19. November bis zum 16. Dezember 2022 können die Päckchen für den guten Zweck im Servicepoint der Ammerländer Versicherung (Gaststraße 31, Westerstede) abgegeben werden. „Viele Menschen können sich nicht einmal ausreichend mit Grundnahrungsmitteln versorgen. Die Lage in Ungarn und die steigenden Preise haben die Situation noch verschärft. Deshalb unterstützen wir die Weihnachtstrucker auch dieses Jahr“, sagte Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der AV.Jedes der Weihnachtstrucker-Päckchen enthält bestimmte Grundlebensmittel und Hygieneartikel. Dazu kommen kleine Überraschungen wie Kindermalbücher, Schokolade und Kekse. Für alle, die selbst ein Paket beisteuern möchten, haben die Johanniter eine Packliste erstellt. So enthalten die Hilfspakete das, was vor Ort benötigt wird. Alle Informationen zu den Päckchen und den deutschlandweit eingerichteten Sammelstellen haben die Johanniter online bereitgestellt: https://www.johanniter.de/juh/weihnachtstrucker/aktuelles-rueckblick/ Am Ende des Aktionszeitraums holt das Team des Johanniter-Ortsverbands Edewecht die Hilfspakete beim Servicepoint der AV in Westerstede ab und schickt sie mit den Weihnachtstruck-Konvois auf Reisen. Die internationalen Päckchen erreichen ihr Ziel zum sechsten Januar 2023, dem Weihnachtsfest der russisch- und serbisch-orthodoxen Kirchen. Ehrenamtliche Helferinnen und Helfer überreichen die Pakete an wirtschaftlich schwache Familien, Schul- und Kindergartenkinder, Menschen mit Behinderung, in Armenküchen sowie Alten- und Kinderheimen.