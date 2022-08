„Neustart!“-Mottowettbewerb: Die Gewinner-Projekte stehen fest!

Ammerländer Volkstanzgruppe "Hans Lüers" Bad Zwischenahn: Neustart nach Pandemie und neue Trachten



Neustart nach Pandemie und neue Trachten Deutsch-Ausländischer Freundschaftsverein Ammerland: Internationaler Nähtreff Westerstede als Ort des Neustarts für Kinder- und Frauen



Internationaler Nähtreff Westerstede als Ort des Neustarts für Kinder- und Frauen DLRG Westerstede: Neustart der Jugendeinsatztruppe „JET“



Neustart der Jugendeinsatztruppe „JET“ Förderverein für Jugendarbeit in Halsbek: Offenen Jugendtreff neu beleben, Ausstattung für Räume



Offenen Jugendtreff neu beleben, Ausstattung für Räume Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Garnholt: Mehrgenerationenplatz für die Dorfgemeinschaft am Feuerwehrhaus



Mehrgenerationenplatz für die Dorfgemeinschaft am Feuerwehrhaus Kinderlachen Oldenburg: Ausflug für Kinder aus sozial schwachem Umfeld



Ausflug für Kinder aus sozial schwachem Umfeld NABU/NAJU Westerstede: Gemeinsamer Bau einer Insektennisthilfe am Jaspershof



Gemeinsamer Bau einer Insektennisthilfe am Jaspershof OBV Mansie-Lindern: Dorfgemeinschaft der Zukunft gestalten



Dorfgemeinschaft der Zukunft gestalten Paddel- und Ruderverein "Fehndrachen e. V.", Apen-Augustfehn: Neustart nach Pandemie: Attraktivität für Paddler*innen steigern, Überdachung Sitzplatz für Technikschulungen



Neustart nach Pandemie: Attraktivität für Paddler*innen steigern, Überdachung Sitzplatz für Technikschulungen Post SV Oldenburg, Abteilung Fußball: Internationale Jugendbegegnung Südafrika



Internationale Jugendbegegnung Südafrika Schützenverein Aschhausen: Sommerbiathlon



Sommerbiathlon Showband Rastede: Open House: lernen von und mit "Spirit of 52" - erstes öffentliches Training nach der Pandemie

TV Metjendorf: Open Air-Sport - Anlagen und Ausrüstung

TV Ocholt: Tennis für Kinder ab vier Jahren - Sommerfest und kostenfreie Trainingsstunden



Tennis für Kinder ab vier Jahren - Sommerfest und kostenfreie Trainingsstunden Wildtierrettung "Wilde Herzen" Ammerland: Professionalisierung des Vereins (Ausbildung, Schulungen, Equipment), neue Rettungsteams und Vernetzung im Ammerland

„Neustart!“ - unter dieses Motto hat die Ammerländer Versicherung (AV) ihren diesjährigen Mottowettbewerb für gemeinnützige Projekte gestellt. Macherinnen und Macher konnten sich mit ihrer Idee für eine Spende von je 1.500 Euro bewerben. Nun sind die Vorschläge gesichtet und es steht fest, welche Projektteams sich freuen dürfen.Gemeinnützige Projekte aus dem Ammerland und der Stadt Oldenburg waren aufgerufen, ihre Ideen zum Thema „Neustart!“ einzureichen – ein Motto, das offenbar viele Menschen berührt hat, die nach zwei Jahren Pandemie Neues angehen möchten. „Wir haben in diesem Jahr sehr vielfältige Bewerbungen aus den unterschiedlichsten Bereichen erhalten, aus denen viel Motivation sprach“, so Axel Eilers (Vorstandsvorsitzender der AV). Gemeinsam mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden Helmut Oeltjendiers überreichte er die Spenden bei einer Feier mit anschließendem Netzwerktreffen in Westerstede. Insgesamt 22.500 Euro hat die AV im Rahmen des Mottowettbewerbs an die Projektmacherinnen und -macher vergeben.„Auch für uns war es eine Art ‚Neustart‘, denn die Spendenfeier und das Netzwerktreffen konnten nach zwei Jahren Pause erstmals wieder stattfinden“, so Axel Eilers. „Es war schön, alle wieder zusammenzubringen und die Ausgezeichneten persönlich kennenzulernen.“Der Mottowettbewerb ist ein Teil von „AV Region Leben“, womit sich die AV für gemeinnützige Projekte, das Ehrenamt und den Sport in der Region einsetzt. Im kommenden Frühjahr fällt der Startschuss für eine neue Bewerbungsrunde zum Wettbewerb. Das aktuelle Motto und alle Informationen zur Bewerbung werden dann bekannt gegeben.