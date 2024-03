Innovation für erfolgreiche Weiterentwicklung

„Der Mut zur Innovation gehört zu den Stärken der Ammerländer Versicherung. Denn Innovation ist einer der entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Weiterentwicklung. Darum freuen wir uns, dass die AV laut einer aktuellen Umfrage zu den innovativsten Unternehmen Deutschlands 2024 gehört“, sagt Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.



In einer umfangreichen und unabhängigen Studie hat Statista gemeinsam mit der Medienmarke Capital Unternehmen aus 20 Branchen in Bezug auf ihre Innovationskraft analysiert. Die Ammerländer Versicherung gehört in der Kategorie „Banken, Versicherungen, Finanzdienstleister & Auskunfteien“ zu den Bestplatzierten.



Die Liste der Top Innovatoren Deutschlands basiert auf einer Befragung unter Vertretern von innovationspreisgekrönten Unternehmen und des Statista Expertenpanels „Expert Circle“. Um als innovatives Unternehmen in die diesjährigen Top-Listen aufgenommen zu werden, musste ein Unternehmen überdurchschnittlich häufig empfohlen worden sein und Top-Bewertungen in seiner jeweiligen Branche erzielen.



„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und nehmen sie als Ansporn weiter an innovativen Versicherungslösungen für unsere Vertriebspartner*innen und Kund*innen zu arbeiten“ so Gerold Saathoff, Vorstand Vertrieb bei der Ammerländer Versicherung.

