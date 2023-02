Ideenreiche Leistungseinschlüsse: Ammerländer Versicherung bietet mehr Schutz für Haus, Hund und Rad

Seit Februar gibt es innovative Tarifverbesserungen

Schutz und Absicherung sind und bleiben fundamentale Bestandteile der Vorsorge. „Wir müssen frühzeitig den Bedarf des Verbrauchers erkennen und daraus ein innovatives, bedarfsgerechtes Produkt kreieren“, sagt Gerold Saathoff, Vorstand Vertrieb der Ammerländer Versicherung. Wie das gelingen kann, zeigen die aktuellen Tarifverbesserungen, die zum 1. Februar 2023 umgesetzt wurden.



Balkonkraftwerke bis 600 Watt in Hausratversicherung mitversichert



Durch die anhaltend hohen Energiepreise, suchen Verbraucherinnen und Verbraucher zunehmend nach Möglichkeiten, einen Teil ihres Stroms selbst zu produzieren. Balkonkraftwerke, sogenannte Plug and Play Solaranlagen, werden dabei immer beliebter. Die Ammerländer Versicherung berücksichtigt diese Entwicklung. In den Hausrattarifen „Exclusiv“ und „Excellent“ sind Balkonkraftwerke bis 600 Watt mit einer Entschädigungssumme von bis zu 3.500 Euro je Versicherungsfall mitversichert. Darüber hinaus decken die beiden Tarife nun die Kosten für den einen eventuell benötigten Schlüsseldienst (bis maximal 150 Euro) und den einfachen Diebstahl durch Hausangestellte, die beim Versicherten wohnen bis zu einer Höhe von 300 Euro je Versicherungsfall ab. Auch wenn der Versicherte Opfer einer polizeilich angezeigten Straftat wird und dabei versicherte Sachen abhandenkommen, beschädigt oder zerstört werden, leistet die Ammerländer Versicherung eine Entschädigung bis 3.000 Euro.



Fahrrad-Unfallversicherung weltweit und ohne zeitliche Begrenzung



Die Fahrradvollkaskoversicherung (FVK) ist eines der erfolgreichsten Produkte der Ammerländer Versicherung. „Als wir das Produkt 2014 an den Markt gebracht haben, hat niemand geahnt, dass sich daraus solch ein Boom entwickelt“, so Gerold Saathoff. Jetzt bekommt die FVK mit der Fahrrad-Unfallversicherung einen noch größeren Leistungsumfang. Dieser beinhaltet ein Krankenhaustagegeld sowie Zahlungen bei körperlichen Schäden infolge eines Unfalls mit dem versicherten Rad. Die „Helm-Klausel“ bietet zusätzlichen finanziellen Schutz bei Invalidität aufgrund von Kopfverletzungen. Die Leistungseinschlüsse, gelten dabei weltweit und ohne zeitliche Begrenzung. Im neuen Tarif „Excellent Plus“ ist die Fahrrad-Unfallversicherung direkt inkludiert. In den Tarifen „Classic“ und „Exclusiv“ kann sie als Baustein ergänzt werden.



Hundehalter vollumfänglich abgesichert



Schätzungsweise in jedem zweiten Haushalt in Deutschland lebt heute ein Tier. Ein Trend, der durch die Pandemie noch verstärkt wurde. Und auch die tierischen Familienmitglieder sollen optimal versichert sein. Die Ammerländer Versicherung bietet Hundebesitzerinnen und -besitzern mit der stark verbesserten Hundehalter-Haftpflichtversicherung viele komfortable Neuerungen. Die Versicherungssumme für Personen-, Sach- und Vermögensschäden im Tarif „Comfort“ wurde auf 50 Millionen Euro erhöht. Zudem wurden mehr als 20 neue Leistungseinschlüsse ergänzt, darunter Mietsachenschäden bis 50.000 Euro, die Tierarztkostenausfall-Deckung bis 5.000 Euro bei Verletzung des versicherten Hundes durch einen fremden Hund, der nicht versichert ist, Bergungs- und Rettungskosten bis 5.000 Euro sowie die Unterbringungskosten in einer Hundepension bei Krankenhaus- oder Reha-Aufenthalt des Versicherten.



Höhere Versicherungssummen und Mallorca-Deckung



In der Privathaftpflicht wurden außerdem die Versicherungssummen im Tarif „Economic“ auf 10 Millionen Euro und im Tarif „Exclusiv“ auf 30 Millionen Euro erhöht. Singles mit mehreren Kindern können nun die Tarifvariante „Single mit Kindern“ nutzen. Bisher war bei dieser Konstellation nur eine Absicherung über den Familientarif möglich. Die Tarife „Excellent“ und „Exclusiv“ beinhalten ab dem 1. Februar auch die sogenannte „Mallorca-Deckung“, also das Führen versicherungspflichtiger Kraftfahrzeuge im europäischen Ausland.



Sinnvolles Portfolio



Bei allem Innovationsgeist verliert die Ammerländer Versicherung bei ihrem Angebot nie die Basis aus den Augen. „Wir verkaufen Schutz und wollen ein sinnvolles Portfolio mit einer optimalen Kombination aus Preis und Leistung bieten“, sagt Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung. „Mit den Sparten Privathaftpflicht, Hausrat-, Unfall- und Wohngebäudeversicherung haben wir Versicherungen, auf die keiner verzichten sollte.“