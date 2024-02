Der Klimakrise die Stirn bieten

Wir unterstützen mit unserer Aktion „AV Region Leben“ auch in diesem Jahr einige kulturelle Veranstaltungen, die uns am Herzen liegen. Los geht es mit der World Press Photo 23, die vom 17. Februar bis 10. März 2024 im Landesmuseum Kunst & Kultur Oldenburg zu sehen ist.



Die Schrecken des Krieges zeigt das siegreiche Foto des ukrainischen Reporters Evgeniy Maloletka: Die hochschwangere Iryna Kalinina wird schwerverletzt durch die Trümmer von Mariupol getragen. Baby und Mutter überleben nicht. Das Bild werde aus Respekt vor den Toten und ihren Angehörigen nicht in der Werbung eingesetzt, erläutert Claus Spitzer-Ewersmann von der Agentur Mediavanti. Stattdessen gibt es laut dem Organisator drei Motive zu sehen, die sich mit Demenz (Lee-Ann Olwage, Südafrika), innovativen Technologien (Simon Tramonte, Italien) und der Kopftuchpflicht im Iran (Ahmad Halabisaz, Iran) auseinandersetzen.



Neu für uns als Sponsor: Wir haben die sehenswerte Sonderschau „The Everyday Projects“ exklusiv mit ermöglicht. 50 Aufnahmen zeigen nur in Oldenburg sieben Initiativen aus aller Welt, die sich dem Klimawandel entgegenstellen. Darunter ist auch das Foto von Lauren Owens Lambert. Die Amerikanerin dokumentiert die Arbeit eines Teams, das an Meeresalgen forscht. Diese werden als vielseitige Lösung für den Klimawandel gefeiert. Denn Algen können unter anderem Kohlenstoff über Jahrhunderte aufnehmen und binden.



Der Besuch der Sonderschau ist im Rahmen der World-Press-Photo-Ausstellung vom 17. Februar bis zum 10. März möglich. Es wird kein Extra-Eintritt erhoben. Am 24. Februar um 11 Uhr gibt es eine kostenlose Einführung in die Sonderschau.

