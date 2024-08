Ammerländer Versicherung erreicht nächsten Meilenstein

Die Ammerländer Versicherung (AV) setzt ihre positive Entwicklung auch 2024 fort. Schon zu Beginn des Jahres zeichnete sich ab, dass die AV in diesem Jahr den nächsten Meilenstein ihrer Unternehmensgeschichte erreichen würde: eine Million Mitglieder. Im August war es so weit: 1.012.169 Versicherungsnehmer*innen gehören zum Kundenstamm des Westersteder Versicherers. Damit hat sich die Zahl der Mitglieder in den vergangenen fünf Jahren mehr als verdoppelt. „Es zeigt, dass unsere auf langfristiges, gleichmäßiges Wachstum ausgelegte Strategie nachhaltig erfolgversprechend ist“, sagt Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung.



Insgesamt haben die Kund*innen aktuell 1.807.367 Verträge bei der AV. Im Schnitt hat also – rein statistisch betrachtet – jeder 1,8 Verträge. Die meisten besitzen eine Hausrat- und/oder eine Fahrradvollkasko-Versicherung. Diese beiden Sparten sind gemessen am Gesamtumsatz die beiden stärksten der Ammerländer Versicherung. Während auf die Hausratversicherung im Jahresabschluss 2023 58,84 % des Beitragsvolumens entfielen war die Fahrrad-Vollkaskoversicherung (Privat und Gewerbe) im gleichen Jahr mit 24,12 % am Beitragsvolumen beteiligt. „Wenn bedenkt, dass gerade die Hausratversicherung zu den klassischen Familienversicherungen gehört, sind indirekt sogar noch mehr als eine Million Kund*innen über die AV abgesichert“, betont Axel Eilers.



Ein Grund zum Ausruhen ist die Million für die Ammerländer Versicherung nicht. „Mit Qualität, starken Produkten, die permanent weiterentwickelt werden, einer klugen Vertriebsstrategie, kompetenten Partner*innen und engagierten Mitarbeitenden sehen wir uns weiterhin auf einem guten Weg“, so Axel Eilers. Das zeige auch der bisherige Geschäftsverlauf für 2024. „Wir gehen davon aus, dass wir nach dem überschaubaren Ergebnis des vergangenen Jahres wieder an die guten Ergebnisse der Vorjahre anknüpfen können.“

