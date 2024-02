AV setzt sich für Nachhaltigkeit ein: Schutz für Moore und Seegras

„Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind Themen, die auch in der Versicherungsbranche immer wichtiger werden“, weiß Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung. Darum gehört die Ammerländer Versicherung auch zu den ersten Fördermitgliedern des Instituts für Umwelt- und Klimaschutz in der Versicherungswirtschaft e.V. (IKV). Axel Eilers selbst bekleidet dort die Funktion des Aufsichtsratsvorsitzenden. „Wir sind überzeugt, dass jedes Versicherungs- und Maklerunternehmen Beiträge zum Klima- und Umweltschutz leisten kann“, so Axel Eilers.



Aktuell unterstützt der IKV ein Projekt zum Schutz der Seegras-Wiesen in der Ostsee. Dazu wurde kürzlich im OstseeInformationscentrum (OIC) Eckernförde, ein Scheck mit Fördergeldern übergeben. In Eckernförde wird erstmals öffentlich Seegras gehalten und gezüchtet. Damit soll auf die Bedeutung der Wasserpflanze aufmerksam gemacht werden. Denn Seegras ist Klima- und Küstenschützer zugleich. Es speichert mehr CO₂ als eine vergleichbare Waldfläche und bremst die Kraft der Wellen. Durch Abbau, Sammlung und Speicherung von Kohlenstoff trägt Seegras zur Bekämpfung des Klimawandels bei, da es Kohlenstoff 30 bis 50mal schneller im Boden speichert als die Wälder an Land.



Um diese Informationen zur Bedeutung der Seegraswiesen stärker zu verbreiten, bereitet das OstseeInformationscentrum auch eine Serie von Kinderbüchern vor, die kindgemäß die Bedeutung der Seegraswiesen in spannenden Geschichten rund um die Seegrasnadel Egon und ihr Zuhause darstellen wird.



Dem Verein ist es wichtig, dass konkrete und nachvollziehbare Projekte unterstützt werden, die einen wirksamen Beitrag für Natur und Umwelt leisten. Deswegen unterstützt der IKV auch Projekte zum Schutz und zum Erhalt von Moorflächen.



Neben der Ammerländer Versicherung gehören auch der Assekuradeur Agencio Versicherungsservice und die Uelzener Versicherungen zu den ersten Fördermitgliedern des IKV.

