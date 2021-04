AV Region Leben: Motto-Wettbewerb „Jetzt erst recht!“ für gemeinnützige Projekte

Begegnungen, persönliche Nähe, gemeinsam Dinge erleben und Ideen verwirklichen: All das macht das Leben lebenswert und ist seit gut einem Jahr doch nicht mehr selbstverständlich. Viele Menschen finden jedoch neue Wege, um einander Lichtblicke zu schenken und Gutes auf den Weg zu bringen. Die Ammerländer Versicherung möchte gemeinnützige Projekte unterstützen, die das tun. Ihre Macherinnen und Macher sind eingeladen, sich am Motto-Wettbewerb im Rahmen der Aktion „AV Region Leben“ zu beteiligen. Die Gewinner-Projekte erhalten jeweils 1.500 Euro.Der Startschuss für eine neue Bewerbungsrunde ist gefallen: Ab sofort können gemeinnützige Projekte aus dem Landkreis Ammerland und der Stadt Oldenburg vorgeschlagen werden. Die Bewerbungen sollten das aktuelle Motto „Jetzt erst recht!“ aufgreifen. Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung: „Das Leben findet derzeit für uns alle unter besonderen Bedingungen statt. Viele gemeinnützige Projekte realisieren jetzt erst recht Ideen, die verbinden. Das möchten wir fördern.“Projekt-Macherinnen und -Macher können ihre Ideen ab sofort online unter http://10.1.2.70:89/ueberunsR.aspx vorschlagen. Alles, was auf kreative Weise verbindet und Mut macht oder die Seele nährt, ist willkommen – egal ob Kunst- und Kulturaktionen, örtliche Helfernetzwerke oder Trainings auf Distanz. Genauso Vereine und andere gemeinnützige Organisationen, die in dieser Zeit einfach finanzielle Unterstützung brauchen, um später wieder durchstarten zu können. Das können digitale, aber auch analoge Aktionen sein.Die Bewerbungen werden bis Ende Juni 2021 gesammelt. Im Anschluss erfahren alle Teilnehmenden, ob ihr Projekt ausgezeichnet wurde und die Geldspende erhält.