„10 Gründe für unser Projekt“: Ammerländer Versicherung feiert Ehren-amtliche und zehn Jahre AV Region Leben-Mottowettbewerb

Kirchengemeinde St Marien in Bad Zwischenahn: Sommerfreizeit an der Ostsee, unabhängig vom Geldbeutel

Sommerfreizeit an der Ostsee, unabhängig vom Geldbeutel Lichtblick: Hilfe für Kinder krebserkrankter Eltern im Ammerland und in Oldenburg

De Jeddeloher-Busch: Mensch trifft Natur - Umweltbildung und Kultur für Groß und Klein

Kinderschutzbund Ammerland: "Netzwerk Inklusion" für Kinder mit Beeinträchtigungen und ihre Eltern

Landwirtschaftlicher Club Ocholt: „Lern Spaß Garten" bring Kinder ins Gemüsebeet

Gospel Souls Ihausen: Gemeinsames Musikvideo mit der Feuerwehr als Antwort auf Angriffe gegen Rettungskräfte

Landschaftsinformationszentrum Ammerland (LIZA): Landschafts-, Arten- und Klimaschutz im Ammerland

SV Gotano Apen (Jugendsport): Jugendzeltlager

Kreativwerkstatt Nordloh: Gemeinsam kreativ statt einsam

Ernährungsrat Oldenburg: Workshops, Videos und Vorträge für die Ernährungswende in der Region

Oldenburg handelt fair: Bildungsprojekt "sinnvoll.fair" - Hausaufgabenhefte mit dem Schwerpunkt Fairer Handel (Möhrchenhefte) an zwei Oldenburger Grundschulen

Kunstschule Abraxas: Spielerisches Clownerie-Theaterstück zum Thema Geschlechterrollen

Hospizdienst Ammerland: Kindertrauerkoffer

"NadU" - Gesundes Gemüse Howiek: Anbau von Gemüse und anderen Nahrungspflanzen - Natürlich und aus der Umgebung

TuS Ekern - Tischtennis Ammerland: Auf in die Niedersachsenliga und dabei Generationen füreinander begeistern

Der AV Region Leben-Mottowettbewerb feiert seinen zehnten Geburtstag mit einer besonderen Ausgabe: Unter dem Credo „10 Gründe für unser Projekt“ konnten sich Menschen mit ihren gemeinnützigen Projekten um eine Spende bewerben. Nun stehen die Gewinnerprojekte aus dem Ammerland und der Stadt Oldenburg fest. Sie erhalten je 1.500 Euro für die Umsetzung. Die ausgezeichneten Ideen, ihre Macher*innen und der Motto-Geburtstag wurden nun in Westerstede gefeiert.Bunt und lebendig – das ist die feierliche Spendenvergabe in jedem Jahr. Auch die Geburtstagsausgabe fiel nicht anders aus. 35 Projekte aus dem Ammerland und der Stadt Oldenburg waren im Bewerbungstopf, 15 haben es letztendlich geschafft: Der Lerngarten, der Kinder ins Gemüsebeet lockt. Das Clownerie-Theaterstück, das sich mit Geschlechterrollen befasst. Die kreative Trauerbewältigung für Kinder, wenn sie geliebte Menschen verlieren. Oder der Sportverein, der nicht nur Leistung fördert, sondern auch Generationen zusammenbringt. Das Engagement ist vielfältig und erstreckt sich über die ganze Region. Axel Eilers, Vorstandsvorsitzender der Ammerländer Versicherung und Rolf Hinrichs, Aufsichtsratsvorsitzender, würdigten jedes einzelne Projekt.Nach der Feier nahmen die Macherinnen und Macher nicht nur die Freude über die Spende mit nach Hause, sondern auch neue Impulse. Beim gemeinsamen Klönschnack finden sich in jedem Jahr neue Verbindungen unter den Ehrenamtlichen. „Die Macherinnen und Macher investieren teils 25 bis 30 Stunden wöchentlich in ihre Projekte – neben ihrem Brotjob und der Familie. Das ist eine unglaubliche Leistung“, sagte Axel Eilers im Anschluss an die Spendenvergabe. Umso schöner sei es, dass sich die Menschen untereinander austauschen. „In den zehn Jahren AV Region Leben-Mottowettbewerb haben sich schon einige Ideen für neue Kooperationen ergeben.“Das ist ganz im Sine der Macher des Wettbewerbs. Eine Dekade ist es her, dass der AV Region Leben-Mottowettbewerb startete. Die Grundidee: „Zurück zu den Wurzeln“. Die Gemeinschaft in der Heimatregion der Ammerländer Versicherung sollte etwas zurückbekommen. „Damit leben wir das Gegenseitigkeitsprinzip, dem sich die AV als Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit verschrieben hat – heute noch genauso wie damals“, erklärt Rolf Hinrichs, der als neuer Aufsichtsratsvorsitzende zum ersten Mal bei der Spendenvergabe dabei war. Rund 150 Projekte sind auf diese Weise seit 2014 geehrt worden, 167.000 Euro an Spendengeldern sind bis einschließlich 2024 in das Ammerland und den Landkreis Oldenburg geflossen.Die Grundidee von damals ist aktueller denn je. Das zeigt der Austausch mit den Projektmacher*innen. „Aus vielen Bewerbungen und Gesprächen wissen wir, dass die Vereine und Initiativen nach der Pandemie zwar wieder am Start sind. Vielen fehlt aufgrund gestiegener Kosten aber auch mehr denn je finanzieller Spielraum, um ihre Herzensprojekte zu verwirklichen.“ Denn das sind die Vorschläge für den AV Region Leben-Mottowettbewerb, egal am Ende ob ausgezeichnet oder nicht: Herzensprojekte. Genau wie der Wettbewerb an sich. „Mir und meinem Team liegt er sehr am Herzen. Deshalb freuen wir uns auf die nächste Ausgabe“, so Axel Eilers. Die Ideen für das nächste Motto, mit dem in jedem Frühjahr der Startschuss für eine neue Bewerbungsrunde fällt, sammelt das Team schon jetzt.(*keine Platzierung, beliebige Reihenfolge)