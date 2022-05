Würfelhelden - Herbstneuheit bereits ab Juni exklusiv bei AMIGO-Freunden erhältlich

Eine Herbstneuheit bereits Monate vor dem offiziellen Erscheinungstermin in den Händen halten? Dieser Wunsch kann ab Juni mit dem Würfelspiel Würfelhelden bei den AMIGO Freunden im Spielwarenhandel erfüllt werden. AMIGO Freunde sind Spielwarenhändler und -Händlerinnen, die ihr Sortiment „leben“, das Spielen lieben und zu denen AMIGO bereits langjährige und gute Geschäftsbeziehungen pflegt.



Wer nicht bis September warten möchte, um das neue Würfelspiel Würfelhelden von Richard Garfield zu spielen, kann ab 1. Juni in den Geschäften der AMIGO Freunde fündig werden. Diese dürfen Würfelhelden bereits drei Monate vor dem offiziellen Release in ihren Geschäften verkaufen.



Bei Würfelhelden schlüpfen die Spielenden in die Rolle eines Helden oder einer Heldin und ergreifen mit ihrer Gruppe die Bösewichte, die im Königreich ihr Unwesen treiben. Mit Würfelglück sichern sie sich die ausgesetzten Belohnungen oder finden wertvolle Schätze.



Das AMIGO-Freunde-Programm wurde 2021 vom Dietzenbacher Spieleverlag gestartet und richtet sich an engagierte und langjährige Partner im Spielwarenhandel. Diese haben nicht nur regelmäßig die Möglichkeit, AMIGO-Neuheiten exklusiv vorab zu verkaufen, sie erhalten außerdem einmal im Quartal eine AMIGO-Freunde Box. Darin befinden sich Giveaways für ihre Kunden, besondere Sonderkarten und Schnupperspiele oder Dekomaterial für ihr Geschäft.