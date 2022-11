Magische Helden unterm Weihnachtsbaum

Dieses Jahr rückt Weihnachten aber wirklich schneller näher als sonst, oder? Möchte man die Vorweihnachtszeit richtig genießen, tut man gut daran, sich rechtzeitig um alle Geschenke zu kümmern. Wie wäre es mit ein wenig Magie, Heldentum und Zauberei? Egal ob Zauberlehrlinge, Würfelhelden oder magische Stichvoraussagen: Diese Spiele bringen die ganze Familie auch nach der Bescherung zusammen.



Magische Weihnachten verspricht das zum Kinderspiel des Jahres 2022 ausgezeichnete Zauberberg. Am Fuße des Berges wohnt der Magier Balduin. Er ruft die Zauberlehrlinge zu sich, um sie das Wissen der Magie zu lehren. Irrlichter zeigen den angehenden Zauberern dabei den Weg. Doch auch die gemeinen Hexen folgen den Irrlichtern und ein Wettlauf beginnt. Nun sind die magischen Fähigkeiten der Zauberlehrlinge gefragt. Schaffen sie es, die „murmelnden“ Irrlichter auf den Weg zu bringen, sodass sie nur den Lehrlingen, nicht aber den Hexen den Weg zu Balduin weisen?



In weihnachtlichem Glanz kommt auch die Wizard Deluxe-Version des Kartenspielklassikers daher. Wizard-Fans kommen hier voll auf ihre Kosten: Das erfolgreiche Stichspiel gibt es in einer besonderen Deluxe-Ausgabe mit exklusiver Ausstattung. Neben dem Kartensatz mit den frisch überarbeiteten Illustrationen sind hochwertige Metallmünzen enthalten, die dabei helfen, die vorhergesagten Stiche besser im Blick zu behalten.



Zu wahren Helden unter dem Weihnachtsbaum werden die Spielenden bei Würfelhelden. Ihre Aufgabe ist es, die Bösewichte, die im Königreich ihr Unwesen treiben, zu vertreiben. Mit Würfelglück sichern sie sich die ausgesetzten Belohnungen oder finden wertvolle Schätze. Wurden am Ende alle Bösewichte geschnappt, gewinnt die Person mit den meisten Münzen. (1.729 Zeichen)



Übersicht Spiele für Weihnachten



Spiel / Autor / Alter / Anzahl / Dauer / UVP



Zauberberg / Jens-Peter Schliemann & Bernhard Weber / 5+ / 1–4 / ca. 15 Min. / 35,99 €



Würfelhelden / Richard Garfield / 8+ / 2–4 / ca. 30 Min. / 20,99 €



Wizard Deluxe / Ken Fisher / 10+ / 3–6 / ca. 45 Min. / 15,99 €