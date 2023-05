Herbstneuheit Schrödingers Katzen bereits ab Juni exklusiv bei AMIGO Freunden erhältlich

Wer nicht bis September warten möchte, um das neue Kartenspielzu spielen, kann ab 1. Juni in den Geschäften derfündig werden. Diese dürfenbereits drei Monate vor dem offiziellen Erscheinungstermin im September in ihren Geschäften verkaufen.Beistellen die Mitspielenden über mehrere Runden hinweg waghalsige Behauptungen darüber auf, wie viele gleiche Kartons – mit lebendigen oder toten Katzen darin oder komplett leer – in allen verteilten Handkarten zu finden sind. Dabei darf geblufft werden, um die anderen von der eigenen Behauptung zu überzeugen. Wessen Annahme zu Recht angezweifelt wird oder wer andere zu Unrecht anzweifelt, fliegt raus. Die persönlichen „Physikatzen“-Karten helfen mit besonderen Fähigkeiten dabei, erfolgreich zu sein. Wer am Ende übrig bleibt, gewinnt.Das AMIGO-Freunde-Programm wurde 2021 vom Dietzenbacher Spieleverlag gestartet und richtet sich an engagierte und langjährige Partner und Partnerinnen im Spielwarenhandel. Diese haben nicht nur regelmäßig die Möglichkeit, AMIGO-Neuheiten exklusiv vorab zu verkaufen, sie erhalten außerdem einmal im Quartal eine AMIGO-Freunde-Box. Darin befinden sich Giveaways für ihre Kund*innen, besondere Sonderkarten und Schnupperspiele oder Dekomaterial für ihr Geschäft.Welche Spielwarengeschäfte zu den AMIGO Freunden gehören, ist auf der AMIGO-Webseite nachzulesen: https://blog.amigo-spiele.de/partner/amigo-freunde/