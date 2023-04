Heimspiel: Das AMIGO Spielefest am 02. und 03. September am Firmenstandort in Dietzenbach

Am 02. und 03. September lädt AMIGO zu seinem Spielefest ein. Nachdem der Verlag im letzten Jahr nach der Corona-Pause das Event in Köln hat stattfinden lassen, wird es diesmal ein Heimspiel für das in Dietzenbach ansässige Unternehmen. Im Capitol der hessischen Stadt im Süden Frankfurts werden am ersten Wochenende im September nicht nur die Deutschen Meister inund® gesucht. Auch als Besucher*in hat man die Chance AMIGO-Klassiker und -Neuheiten zu testen und an den verschiedenen Aktionen und Stationen des Rahmenprogramms teilzunehmen.Das Capitol liegt zentral gelegen, 5 Minuten Fußweg von einer S-Bahn-Haltestelle entfernt und direkt gegenüber dem Einkaufszentrum. Im Capitol fand 2008 bereits die allererste Deutsche Wizard-Meisterschaft statt.Weitere Informationen finden Sie in Kürze auf unserer Website unter