Endlich wieder da: Das AMIGO Spielefest am 17. und 18. September in Köln

Das AMIGO Spielefest ist zurück und lädt zum vierten Mal Familien und Vielspielende nach Köln ein. Wie bereits in den Jahren zuvor bilden die Deutschen Meisterschaften der Kartenspieleund® das Rahmenprogramm der Veranstaltung. Zusätzlich sorgen eine Ausleihe mit Shop, sowie ein großer Aktions-Bereich mit verschiedenen Spielestationen für Abwechslung. Auch die druckfrischen AMIGO-Herbstneuheiten können erstmals getestet werden. Während die Deutsche-Meisterschaft mit den Qualifikanten der vergangenen drei Jahre den gesamten Samstag in Anspruch nimmt, werden die restlichen Turniere am Sonntag ausgetragen. Für die Meisterschaften vonund die SET-Open ist sogar noch eine Anmeldung vor Ort möglich. An beiden Tagen finden außerdem kleinere-Turniere statt.Aber auch für Familien wird an beiden Tagen Unterhaltung geboten. An den Spielestationen hat man beispielsweise nicht nur die Möglichkeit, AMIGO-Klassiker und Neuheiten kennenzulernen, sondern auch im eigenen Spielepass Stempel zu sammeln und zum Schluss gegen ein kleines Geschenk einzutauschen. Gewinne winken ebenfalls beim AMIGO-Glücksrad.Zudem dürfen sich die Besucher*innen über XXL-Versionen der zum „Kinderspiel des Jahres“ ausgezeichneten Spieleundfreuen.Am Sonntag werden sogar die-Autoren Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber zu Gast auf dem AMIGO Spielefest sein und gemeinsam mit den Besuchern das diesjährige „Kinderspiel des Jahres“ spielen und Spiele signieren.Das Spielefest öffnet seine Tore an beiden Tagen jeweils um 10:00 Uhr und ist am Samstag bis 19:00 Uhr, sowie am Sonntag bis 17:00 Uhr geöffnet.Genaue Infos sowie Turnierveranstalter und Termine sind zu finden unter: https://www.amigo-spiele.de/2022/04/12/turnierserien-2