Die Vorrunden der AMIGO-Turniere starten im März

Nach der langen Corona-Durststrecke können in diesem Jahr ab 1. März die AMIGO-Turnierserien endlich wieder von Beginn an in Präsenz ausgerichtet werden. Die Bestplatzierten dieser Vorrunden messen sich schließlich mit anderen Qualifikanten aus ganz Deutschland auf dem AMIGO Spielefest, das im September ausgetragen wird. Erstmals ist nebenundauch füreine vorherige Qualifikation für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft nötig. Die Meisterschaften inundsind weiterhin offen, sodass man sich auch spontan beim AMIGO-Spielefest zur Teilnahme entscheiden kann. Die deutschen Meister oder Meisterinnen inundlädt AMIGO zu den Weltmeisterschaften im Herbst ein.Auch wenn AMIGO in diesem Jahr den Fokus wieder auf Live-Events setzt, werden weiterhin eine Handvoll Online-Vorrunden auf brettspielwelt.de ausgetragen.Das AMIGO Spielefest findet am 02. und 03. September im Capitol in Dietzenbach statt.Alle Informationen rund um die kommende Turnier-Zeit werden auf der AMIGO-Website unter folgendem Link bereitgestellt. https://blog.amigo-spiele.de/gesellschaftsspiele/turnierserien/