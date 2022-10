Der Saboteur-Weltmeister kommt aus Deutschland

Ein Wochenende, zwei Weltmeister: Im Rahmen des Wiener Spielefestes fanden am 22. Oktober die Weltmeisterschaften in den Kartenspielen Wizard und Saboteur statt. Hierbei konnte Sebastian Holzer den Wizard-Weltmeistertitel nach Österreich holen, während der Saboteur-Weltmeister Alexander Mischke den Sieg und Trophäe nach Deutschland holt.



Zum mittlerweile zwölften Mal richtete AMIGO eine Wizard-Weltmeisterschaft aus. In diesem Jahr kamen die Teilnehmende aus 10 Ländern nach Wien, um sich an Ken Fishers Kartenspiel zu messen. Die fünfte Saboteur-Weltmeisterschaft ist im Vergleich dazu zwar noch recht jung, die Teilnehmenden waren aber nicht weniger enthusiastisch dabei und spielten unter dem wachsamen Blick von Saboteur-Autor Frederic Moyersoen um den Weltmeister-Titel.



Leider hatten die deutschen Qualifikanten bei der diesjährigen Wizard- Weltmeisterschaft kein glückliches Händchen und konnten sich nicht für den Finaltisch qualifizieren. Anders sah dies jedoch am Finaltisch der Saboteur-Weltmeisterschaft aus. Hier setzte sich Alexander Mischke gegen seine Konkurrenz durch und schaffte es ganz oben aufs Treppchen.



20 Wizard-Fans und 18 „Saboteure" aus 10 Nationen hatten sich im Vorfeld über nationale Vorrunden und Meisterschaften für die Weltmeisterschaft qualifiziert. Wegen der Corona-Pandemie konnten die Länder-Meisterschaften 2020 und 2021 nicht ausgetragen werden, sodass die Qualifizierten aus diesen Jahren ebenfalls an den Meisterschaften 2022 teilnehmen konnten.



Die deutschen Weltmeisterqualifikanten wurden bereits im September auf dem AMIGO Spielefest auf den deutschen Wizard- und Saboteur-Meisterschaften ermittelt.



Über Wizard:

Beim Kartenspiel Wizard geht es darum, vor jeder Runde einzuschätzen, wie viele Stiche man mit den eigenen Handkarten machen wird. Korrekte Vorhersagen geben am Ende Pluspunkte, falsche Minuspunkte.

Seit über 25 Jahren erscheint das Stichspiel Wizard bei AMIGO und zählt mit über 2,6 Millionen verkauften Exemplaren allein in Deutschland zu den erfolgreichsten Kartenspielen des Verlags. Seit 2008 richtet AMIGO alljährlich eine Deutsche Wizard-Meisterschaft aus. In den vergangenen Jahren hat die Wizard-Familie Zuwachs bekommen: Neben Wizard Extreme für Profis und Wizard Junior für junge Zauberlehrlinge sind in der Wizard-Reihe noch Witches und Druids sowie das Wizard Würfelspiel erschienen.



Über Saboteur:

Zu Beginn bekommt jeder Spieler eine geheime Karte, die darüber entscheidet, ob man in dieser Spielrunde die Rolle eines Goldgräbers oder Saboteurs mimt. Reihum bauen alle Spieler mit ihren Wegekarten einen Stollen aus, um eine Verbindung von der Startkarte zu einer der drei Zielkarten zu legen, unter der der Goldschatz wartet. Die goldsuchenden Zwerge teilen den Schatz bei ihrem Sieg untereinander auf, die Saboteure werden nur belohnt, wenn das nicht gelingt. Neben Saboteur existiert eine Erweiterung Saboteur 2, sowie die 2-Spieler-Variante Saboteur – Das Duell. Seit 2016 bietet AMIGO eine Saboteur-Turnierserie an, die in zahlreichen Ländern ausgerichtet wird und in einer alljährlichen Weltmeisterschaft mündet.