Das sind die AMIGO-Herbstneuheiten 2022

Beiwerden die Spielenden zu Heldinnen und Helden und ergreifen mit ihrer Gruppe die Bösewichte, die im Königreich ihr Unwesen treiben. Mit Würfelglück sichern sie sich die ausgesetzten Belohnungen oder finden wertvolle Schätze. Wurden am Ende alle Bösewichte geschnappt, gewinnt die Person mit den meisten Münzen.Wie bekommt man beidie schärfste Chilisaucen-Sammlung? Indem man reichlich Chilis sammelt, um dann mit einem "sauscharfen" Kartendeck die feurigsten Saucen zuzubereiten. Dabei gilt: Je schärfer die Sauce, desto gewinnbringender. Wer dann die meisten Punkte gesammelt hat, gewinnt dieses feurige Kartenspiel.feiert sein Comeback! Die Spielenden versuchen mit Hilfe der 5 Bohnenwürfel ihre Aufgaben zu erfüllen. Doch Achtung: Alle anderen können vom jeweiligen Wurf mitprofitieren. Hat jemand alle Aufgaben einer Erntekarte erfüllt, ist sie wahre Bohnentaler wert. Wer als erstes 10 Bohnentaler gesammelt hat, gewinnt das Spiel.Kaum wurde das Gold gefunden, müssen die Zwerge schnellstmöglich aus der Höhle fliehen, denn diese droht einzustürzen. Nun sind sie beidarauf angewiesen, gemeinsam den Ausgang zu finden und sich gegenseitig zu helfen. Doch ziehen alle ein einem Strang, oder hat sich ein Saboteur in die eigenen Reihen gemischt? Denn nur, wenn die Zwerge den Ausgang gemeinsam erreichen, können sie das Gold für ihren Clan sichern.Mord oder Unfall? Eine Leiche wird im Wald gefunden und nun zählt jedes Detail! Beim Krimi-Spielläuft die Aufklärung des Falls ausschließlich über Bilder: Alle Spielenden schauen sich gemeinsam Bildkarten an und tauschen sich über mögliche Indizien aus, die zur Lösung beitragen und die Fragen am Spieleende beantworten. Ein Krimispiel, bei dem man unbedingt seinen Augen offenhalten sollte.Dies sind los und das große Wettrollen beginnt! Wer am Zug ist, wählt beivon Rudi Biber unter den unterschiedlichen Würfeln beliebig viele aus, lässt sie rollen und legt eine zum Ergebnis passende Handkarte ab, das dürfen auch die Mitspielenden. Passt das Ergebnis nicht ganz, kann man die-Chips nehmen, um es anzupassen. Wer nach drei Runden die wenigsten Minuspunkte hat, gewinnt dieses freche Gürteltier-Wettrollen.-Fans kommen auch in diesem Jahr auf ihre Kosten: Das erfolgreiche Stichspiel erscheint in diesem Herbst in einer besonderen-Ausgabe mit den frisch überarbeiteten Illustrationen und exklusiver Ausstattung! In der hochwertigen Schachtel ist neben Metallmünzen ebenfalls ein Wizard-Stift zu finden, mit dem die Vorhersagen auf dem Block der Wahrheit notiert werden können.Die AMIGO-Herbstneuheiten sind am 01. September 2022 im Handel erhältlich.Um sich einen ersten Überblick über unsere gesamten Neuheiten zu verschaffen, erhalten Sie hier