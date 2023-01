Das sind die AMIGO-Frühjahrsneuheiten 2023

Die Festtage sind vorbei und das neue Jahr steckt noch in den Kinderschuhen. Doch bei AMIGO wird mit den Frühjahrsneuheiten weitergefeiert und bekannte Klassiker mit neuen Kniffen versehen. Halli Galli Twist bringt einen neuen Dreh in das bekannte Familienspiel mit der Glocke und auch Privacy Duo bietet neue Spielmöglichkeiten, um in kleineren Gruppen heiße Fragen beantworten zu können.



Halli Galli Twist



Auf die Glocke – fertig – Twist! Die Neuheit in der Reihe des Familienspiel-Klassiker Halli Galli kommt mit einem besonderen Dreh daher. Denn bei Halli Galli Twist wird nicht nur bei 5 gleichen Symbolen auf die Glocke gehauen, sondern auch, wenn 5 Mal die gleiche Farbe zu sehen ist. Nur bei Halli Galli Twist gibt es jedes der 4 Symbole auch in allen 4 Farben. Eine weitere actiongeladene Ergänzung der Halli Galli-Reihe von Haim Shafir, die alle am Spieltisch noch mehr herausfordert.



Privacy Duo



„Privacy zu zweit spielen?“ – Privacy Duo macht das möglich. Mit dieser neuen Version kommt der Partyspielklassiker in einer ganz privaten Version daher, die man optimal zu zweit spielen kann. Worauf steht der Mitspielende im Bett am meisten? Und was würde man selbst für 500 € alles tun? In jeder Runde stellt sich eine Person zwei brisanten Fragen. Dann heißt es ehrlich sein und Farbe bekennen – doch wie immer bei Privacy bleibt alles geheim!



Die AMIGO-Frühjahrsneuheiten sind ab sofort im Handel erhältlich.