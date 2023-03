Buntes Osterfest auf dem Spieletisch

Wem nach den langen Wintermonaten das Osterfest mit Osterglocken und Ostereiern noch nicht bunt genug ist, kann mit ein paar fröhlichen Spielen noch ein bisschen mehr Farbe nach Hause holen. Die AMIGO-Kinder- und Familienspiele Fröschis, Clack!, Regenbogenschlange und Halli Galli Twist machen nicht nur das Osterkörbchen bunter, sie bringen auch die ganze Familie gemeinsam an den Spieletisch.



Zu Ostern hüpfen nicht nur die Hasen: Beim Kinderspiel Fröschis ordnet man die Zahlenwerte der eigenen Kartenreihe mit Hilfe der Frösche aufsteigend an. Doch das ist gar nicht so einfach, wenn im Teich auch noch unnütze Dinge herumschwimmen, die so gar nicht in die Zahlenreihe passen. Durch geschicktes Tauschen der Karten hüpfen die „Fröschis“ in großen Sprüngen zum Sieg.



Wer es turbulent mag, ist bei Clack! richtig aufgehoben. Alle Spielenden greifen gleichzeitig nach den bunten, magnetischen Scheiben. Aber Vorsicht: Es dürfen nur Scheiben zu einem Turm zusammen „geklackt“ werden, deren Farbe und Symbol vorher gewürfelt wurden. Wer am Ende den höchsten Turm hat, gewinnt.



Ihr möchtet, dass euer Ostern sogar noch mehr Farbe bekommt? Dann ist die Regenbogenschlange die richtige Wahl, denn sie schillert in den schönsten Farben. Leider sind ihre Farben durcheinandergeraten. Aufgabe der Spielenden ist es, die Farben der Schlange wieder zu ordnen und dabei möglichst lange Regenbogenschlangen zu bilden.



So richtig rasant wird es mit Halli Galli Twist. Die Neuheit in der Reihe des Familienspiel-Klassiker Halli Galli kommt mit einem besonderen Dreh daher. Hier wird nicht nur bei 5 gleichen Symbolen auf die Glocke gehauen, sondern auch, wenn 5 Mal die gleiche Farbe zu sehen ist. Eine weitere actiongeladene Ergänzung der Halli Galli-Reihe von Haim Shafir, die alle am Spieltisch noch mehr herausfordert.



Spiel Spielidee Alter Anzahl Dauer UVP



Clack! Haim Shafir 4+ 2–6 ca. 10 Min. 16,99 €



Fröschis Haim Shafir 5+ 2–4 ca. 20 Min. 8,99 €



Halli Galli Twist Haim Shafir 7+ 2–4 ca. 15 Min. 15,99 €



Regenbogenschlange Brigitte Pokornik 4+ 2–5 ca. 15 Min. 8,99 €