Ausblick auf die AMIGO-Herbstneuheiten 2022

Die Sonne scheint und in einigen Bundesländern haben die Sommerferien bereits begonnen oder stehen kurz bevor. Zeit an den See oder in den Park zu gehen, um das schöne Wetter zu genießen. AMIGO blickt aber bereits jetzt schon in den September und gewährt einen Ausblick auf die Herbstneuheiten 2022.



Würfelhelden – Würfelspiel von Richard Garfield für 2–4 Personen ab 8 Jahren. Illustrationen: Danny May. Spieldauer ca. 30 Minuten.



Sauscharf – Kartenspiel von Wolfgang Kramer und Christian Stöhr für 2–4 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: Jan Bintakies. Spieldauer ca. 30 Minuten.



Bohnanza – das Würfelspiel – Würfelspiel von Uwe Rosenberg für 2–5 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: Björn Pertoft. Spieldauer ca. 30 Minuten.



Saboteur – The Dark Cave – Kartenspiel von Frederic Moyersoen für 2–8 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: Alexander Jung. Spieldauer ca. 45 Minuten.



Unsolved – Der Jagdunfall – Kartenspiel von Frederic Moyersoen für 1–6 Personen ab 16 Jahren. Illustrationen: Michael Menzel Spieldauer ca. 45 Minuten / Kapitel.



Armadillo – Würfelspiel von Rudi Biber für 2–6 Personen ab 8 Jahren. Illustrationen: Marek Blaha. Spieldauer ca. 20 Minuten.



Wizard Deluxe-Edition – Kartenspiel von Ken Fisher für 3-6 Personen ab 10 Jahren. Illustrationen: Franz Vohwinkel. Spieldauer ca. 45 Minuten.



Ausführliche Informationen folgen am 01. August 2022