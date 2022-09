AMIGO auf der SPIEL‘ 22

Der Herbst naht und damit auch das Highlight für alle Spielebegeisterten: Die SPIEL steht vor der Tür! In diesem Jahr versammelt sich die Spielewelt vom 06.-09. Oktober in der Messe Essen, um ihre Neuheiten zu präsentieren und auf die Spieletische der Besucher*innen zu bringen. Auch AMIGO lädt am Stand 3-H103 in Halle 3 zum Spielen ein und verspricht weitere Highlights für die Messebesucher*innen.



Sämtliche AMIGO-Neuheiten können am AMIGO-Stand gespielt, getestet und gekauft werden. Neben den Hygienevorschriften der Messe, wie z. B. das Tragen einer Maske, setzt AMIGO auch in diesem Jahr auf Sicherheit. Der Stand wird nur über einen Eingangsbereich zugänglich sein, an dem die Besucher*innen warten können, bis sie von den AMIGO-Erklärern und Erklärerinnen an einen freien Platz gebracht werden. Am AMIGO-Shop haben die Spielebegeisterten nicht nur die Möglichkeit, neue und altbekannte Verlagsspiele zu erwerben. Auch bietet der Verlag Neuheiten von Spin Master an, die von AMIGO vertrieben werden. Von diesen Neuheiten können ebenfalls einige am Stand probegespielt werden.



Ein weiteres Highlight: Im Bohnanza-Jubiläumsjahr hat AMIGO noch einmal die exklusive Jubiläumsedition aus 2012 im Gepäck. Die Einnahmen dieser Edition gehen zu 100% an die ‚CFI-Kinderhilfe‘, um den Schulausbau im CFI-Kinderdorf in Kambodscha zu unterstützen. Wer sich schon immer mal mit einem Spieleautor messen wollte, hat dazu von Donnerstag bis Samstag, jeweils von 14-15 Uhr die Gelegenheit: Saboteur-Autor Frederic Moyersoen steht nicht nur für eine Partie seiner Kartenspielneuheit Saboteur – The Dark Cave bereit, sondern auch sein neues Krimi-Spiel Unsolved – Der Jagd-Unfall.



Auch das „Kinderspiel des Jahres“ darf auf der Messe nicht fehlen. Zauberberg hat hierzu einen eigenen Stand bekommen. Diesen finden Besucher in Halle 3, K-110. Dort kann das preisgekrönte Spiel von Jens-Peter Schliemann und Bernhard Weber nicht nur in Originalgröße gespielt werden, sondern auch in der XXL-Version.