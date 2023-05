3 AMIGO-Kinderspiele, die in diesem Jahr 20 Jahre alt werden

Auch wenn sie in diesem Jahr bereits ihren 20. Jahrestag feiern, die Spiele Rinks & Lechts, Kunterbunt Duo und Plumpsack haben ihre kindliche Seite nicht verloren. Die Kinderspiele aus dem Hause AMIGO helfen Kindern schon früh dabei, wichtige Fähigkeiten zur erlernen.



Bei Kunterbunt Duo spielen alle gleichzeitig. Zwei Bildtafeln liegen aufgedeckt auf dem Tisch. Nun ist Schnelligkeit gefragt, wenn man als Erster den Gegenstand benennen will, der auf beiden Tafeln völlig identisch ist und davon gibt es bei jeder Kartenkombination immer genau ein Paar. Kunterbunt Duo bietet zwei Spielvarianten, die Vergleichsfähigkeit und Detail-Unterscheidung der Kinder trainieren.



Links ist da, wo der Daumen rechts ist, oder? Aber gilt das nur von vorne betrachtet oder auch von hinten? Vielleicht kann die Polizei ja weiterhelfen. Wer Übung mit der Rechts-Links-Orientierung sucht, der sollte sich Rinks und Lechts auf keinen Fall entgehen lassen.



Einmal hin und einmal her – wo liegt bloß der Teddybär? Immer wenn der Plumpsack vor einer Karte stehen bleibt, wirds heikel: Was verbirgt sich bloß darunter? Die Ente oder der Besen? Gar nicht so leicht. Und kaum hat man es sich gemerkt, kommt wieder eine neue Karte ins Spiel und bringt die grauen Zellen durcheinander.



Auch die Eltern dürfen bei diesen Spielen mitmachen und ihre Merkfähigkeit trainieren. Lernspiele werden nie alt und bieten jeder neuen Generation die Chance, spielerisch Fähigkeiten zu erlernen, die sie im weiteren Verlauf ihres Lebens benötigen. Und wer weiß, vielleicht spielen schon bald die Kinder von damals mit ihren eigenen Kindern diese Spiele.