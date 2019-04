Ambition AG: Zusammenhang von hochfrequenter Strahlung und Krebs!

Dettighofen, (Ambition AG) – Bereits 2011 wurde die hochfrequente WIFI-Strahlung durch die Weltgesundheitsorganisation WHO als möglicherweise krebserregend eingestuft. Aufgrund ihrer Strahlung führen WIFI-Geräte zu einer Reihe von Stoffwechselstörungen. Diese werden mit neurodegenerativen Krankheiten und der Entstehung von Krebs in Verbindung gebracht. Die am 7. April 1948 gegründete Weltgesundheitsorganisation (World Health Organization, WHO) kümmert sich seit 70 Jahren weltweit um die „Schaffung eines Höchstmaßes an Gesundheit für alle Völker“. Ihren Sitz hat die Who in der Schweiz in Genf. Ihr gehören 194 Mitgliedsstaaten an.Über den Zusammenhang von hochfrequenter Strahlung durch WLAN-Router mit Tumoren liegen unzählige Studien vor. In einer Übersichtsarbeit des Instituts of Experimental Pathology, Oncology and Radiobiology of NAS wurden 100 dieser Studien im Jahr 2015 ausgewertet. Es ging um die negativen Effekte hochfrequenter Strahlung durch WIFI. In 93 der verfügbaren Studien konnten Forscher in der Ukraine den Zusammenhang von WLAN-Geräten mit einem erhöhten Krebsrisiko bestätigen. Bei 93 von 100 Studien konnte also mit überwältigender Mehrheit das erhöhte Krebsrisiko durch WLAN-Geräte nachgewiesen werden. Trotzdem wird immer noch darüber diskutiert, wie schädlich WIFI bzw. Mobilfunkstrahlung ist.Doch kaum jemand möchte, trotz dieser besorgniserregenden und eindeutigen Ergebnisse, nicht mehr auf sein Handy verzichten. Selbst die Tatsache, dass man im Umgang mit allen Geräten, die eine drahtlose Kommunikation ermöglichen, sein Krebsrisiko fördert. Smartphones, Laptops & PCs und WLAN-Router erzeugen permanent elektromagnetische Strahlung und Felder, denen man sich in der modernen Welt kaum entziehen kann. Um die Strahlenbelastung durch das Handy, den Laptop oder PC zu reduzieren, ohne auf WLAN verzichten zu müssen, gibt es jetzt einen Weg, die elektromagnetischen Felder zu harmonisieren.Die Aufkleber Handystrahlen-Schutz harmonei® und WLAN-Laptop-Schutz harmonei®, wurden speziell für diese Anwendungsgebiete entwickelt, damit sich die Strahlenbelastung nicht negativ auf die Gesundheit auswirkt.Gerade auf dem eigenen Handy und dem Laptop lassen sich solche Lösungen problemlos und effektiv einsetzen. Die edel anmutende und energetisierte Goldfolie trägt die Blume des Lebens, welche die Wirkung unterstreicht und den Aufkleber Handystrahlen-Schutz harmonei® und WLAN-Laptop-Schutz harmonei® zum optischen Highlight werden lässt.