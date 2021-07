Ambition AG: Der Safeguard harmonei® zum Schutz der Privatsphäre!

Schutz vor allen Signalen – auch nachts

Vollständige Abhörsicherheit

100 % strahlungsfrei

Keine Standortinformationen

Schutz vor Ablenkung (auch bei Kindern)

Manchmal möchte man einfach ganz privat bleiben - abhörsicher und zu 100 % strahlungsfrei! Mobiltelefone empfangen und senden ständig Signale. Selbst im Flugmodus ist es noch möglich, den Standort des Handys zu verfolgen. Das GPS bleibt weiterhin eingeschaltet! Der Flugzeugmodus unterdrückt nur die ausgehenden Signale, die die verschiedenen Systeme des Flugzeugs stören könnten und die GPS-Antenne ist ein reiner Empfänger. Der Safeguard harmonei® blockiert alle Signale GPS, Wi-Fi, NFC, RFID, Bluetooth, 3G, 4G, 5G sowie Spy Apps – gesendete und empfangene.Derbietet:Das Smartphone wird nur in die Hülle gelegt und mit einem zweifachen Faltsystem verschlossen. Die Hülle passt zu allen Smartphone-Modellen. Nun werden alle Signale des Smartphones im SAFEGUARD harmonei® geblockt. Vielleicht das Handy als Wecker nutzen, aber trotzdem ungestört sein. Über einen speziellen metallischen Stoff entsteht ein Faradaykäfig. Dieser wird durch die innere Schicht - ein in Deutschland hergestelltes Hightech-Gewebe aus leitfähigem Material - aktiviert. Das Verschlusssystem und das Außenmaterial machen ihn zudem wasserdicht. Sobald man sein Handy wieder auspackt, werden alle verpassten Anrufe und Mitteilungen angezeigt!Studien haben gezeigt, dass es schon reicht, die kognitive Leistungsfähigkeit einer Person bei der Lösung von Aufgaben zu beeinträchtigen, wenn ein Smartphone in einem Raum ist. Ständig piepst das Telefon und man freut sich über Nachrichten oder Smileys. Das reduziert allerdings die Konzentrationsfähigkeit. Ist das Handy in der Hülle, kann man sich einfach besser konzentrieren.