Ambition AG: Blume des Lebens – Das Ur-Symbol der Schöpfung als Anhänger!

(Ambition AG) – Wir sind heute immer besser vernetzt und verstärkt wirken Strahlen auf den Körper des Menschen ein. Im Nahbereich durchdringen Funkverbindungen über WLAN / Wi-Fi verstärkt das private und öffentliche Umfeld. Jedes dieser Geräte sendet elektromagnetische Strahlen aus. Viele Menschen fühlen sich durch elektromagnetische Strahlungen besonders stark belastet, wenn sie sich in Kaufhäusern, U-Bahnen oder in Großraumbüros aufhalten. Die langfristigen Folgen für die Gesundheit sind noch vollkommen unklar. Bekannt ist jedoch, dass zunehmend mehr Menschen unter Elektrosmog leiden. Zu den häufigsten Symptomen gehören: Müdigkeit, Erschöpfungszustände, Schlafstörungen, Nervosität und Konzentrationsschwierigkeiten.Blume des Lebens: dekorativer Schutz gegen elektromagnetische StrahlungDas Ur-Symbol Blume des Lebens kann ein sehr wirksamer Schutz gegen alle destruktiven Schwingungseinflüsse sein. Als Blume des Lebens ist der Anhänger nicht nur ein wunderschönes Schmuckstück, sondern auch ein dekorativer Schutz gegen elektromagnetische Strahlung. Der Anhänger bietet eine Rundum-Versorgung zur Aufrechterhaltung und Energetisierung des persönlichen Energiefeldes für unterwegs. Der Anhänger aus 925er Silber wirkt gegen Fremdenergien und Belastungen durch Radioaktivität. Zusätzlich ist er mittels Chi-Technologie energetisiert.Die Darstellung der Blume des Lebens ist auf der ganzen Welt anzutreffen. Abbildungen von der Blume des Lebens wurden in Irland, der Türkei, in England, Israel, Indien, Ägypten, China, Tibet, Griechenland, Japan, Schweden, Lappland, Island und auch in Deutschland gefunden.In der mythologischen Forschung steht dieses Symbol für Fruchtbarkeit und blühendes Leben. Der Anhänger ist ein Schmuckstück, welches man wunderbar verschenken oder aber auch selbst tragen kann. So hat man unterwegs einen dekorativen Schutz gegen elektromagnetische Strahlung, die unseren Körper mehr und mehr belastet.Roswitha Frank // Agentur für Kommunikation & MarketingTelefon: +49 (0) 178 8827368E-Mail: roswitha.frank@web.deAmbition AG, Gregor von Drabich-WaechterGrundstraße 9, CH-8126 ZumikonTelefon: +41 (0) 44 481 4900 undTelefon: +49 (0) 7221 30229999E-Mail: mail@ambition.chwww:ambition.life und www.be-fuelsaver.net