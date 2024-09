Althafen Foundation Saisoneröffnung in der Berliner Philharmonie zugunsten der Projekte und Programme der Althafen Foundation

Die Althafen Foundation lädt zu einem besonderen Benefizkonzert am 17. Oktober um 19:00 Uhr in die Berliner Philharmonie ein. Dieses Konzert markiert den Übergang vom Summer Arts Lounge Festival, das von der neu gegründeten, in Berlin ansässigen Foundation organisiert wurde, in die reguläre Konzertsaison und verspricht ein erstklassiges internationales Musikerlebnis.



Der künstlerische Leiter der Foundation, der belarussisch-amerikanische Cellist Mark Prihodko, wird gemeinsam mit dem amerikanisch-koreanischen Pianisten Ben Kim (Gewinner des ARD Internationalen Musikwettbewerbs) und dem Alinde Quartett (Portraitkünstler an der Kölner Philharmonie) auf der Bühne stehen.



Gemeinsam präsentieren sie ein herausragendes Kammermusikprogramm mit Höhepunkten wie César Francks Violinsonate (in der Fassung für Cello und Klavier) und Franz Schuberts legendärem Streichquintett in C-Dur.



Programm:



• Franz Schubert: Streichquintett in C-Dur, D 956 Alinde Quartett

• Marc Migó: Three Romances für Violine und Klavier – Nr. 2 Romança melòdica Ben Kim, Klavier

• César Franck: Sonate für Violine und Klavier in A-Dur (Fassung für Cello und Klavier) Ben Kim, Klavier

• George Gershwin: Three Preludes für Klavier (Bearbeitung für Cello und Klavier) Ben Kim, Klavier

Musiker:



• Mark Prihodko, Cello

• Ben Kim, Klavier

• Alinde Quartett:

o Eugenia Ottaviano, Violine

o Bartolomeo Dandolo Marchesi, Cello

o Gregor Hrabar, Viola

o Guglielmo Dandolo Marchesi, Violine



Dieses Konzert ist einer guten Sache gewidmet: Alle Erlöse kommen direkt den 23 Projekten und 4 Programmen zugute, die von der Althafen Foundation unterstützt werden. Die Foundation hat sich der Förderung von Talenten und vielversprechenden Initiativen in den Bereichen Kultur, Bildung und Philanthropie verschrieben. Seit 2021 unterstützt die Organisation durch Projektbeschleunigung und Programmadministration lokale Talente und Projekte weltweit, indem sie strategische Partnerschaften aufbaut und gezielte Ressourcenunterstützung bietet.



Mark Prihodko, Cellist und künstlerischer Leiter der Althafen Foundation, sowie die Musiker:innen stehen gern für Interviews zur Verfügung.

