4Sterne Alpsee Wellness Campingplatz News - Hundeurlaub im Allgäu ist schon fast wie im Hundehimmel "Genussfreuden pur für die Fellnasen"

Ferien mit Kindern und Hund auf dem 4-Sterne-Alpsee-Campingplatz: Das heißt Erholung und Entspannung inmitten einer herrlichen Ferienlandschaft, eine erlebnisreiche Vielfalt an Aktivitäten und Kräfte sammeln. Die nächste Wasserstelle in Form von Seen, Bächen und Flüssen ist stets um die Ecke und lässt sich immer optimal in leichte Wanderungen einbinden.Für einen erlebnisreichen Urlaub mit Kind und Hund ist das Allgäu sowie die Allgäuer Bergwelt genau der richtige Ort. Auch Ihr Hund kann sich am Alpsee vor den Allgäuer Alpen beim Camping pudelwohl fühlen.Die Vierbeiner fahren gerne mit in den Urlaub und die gesamte Familie fühlt sich frei und ungebunden.Camping heutzutage bedeutet nicht mehr unbedingt Zelten unter freiem Himmel. Das Camping hat in den letzten Jahren eine Veredelung erfahren.Für einen erlebnisreichen Urlaub mit Kind und Hund, ist der leicht erreichbare und dennoch ruhig liegende Alpsee Campingplatz genau der richtige Ort. Hier findet man alles, was zu einem erholsamen Urlaub dazu gehört.In einer außerordentlich schönen Landschaft eingebettet, liegt der 4-Sterne-Campingplatz umgeben von einer faszinierenden Allgäuer Berglandschaft. Diese Region am Alpenbereich bietet ein traumhaftes Urlaubsziel, egal ob Sommer oder Winter. Ein Paradies für Wanderer mit Kindern und Hund. Verspricht nicht nur Kindern, sondern auch deren Eltern viel Spaß im gemeinsamen UrlaubSeinen Namen verdankt die „Nagelfluhkette" den unzähligen, unterschiedlich großen, aber immer mehr oder weniger runden Steinen, die zu einem Konglomerat, dem sogenannten Nagelfluh oder auch „Gottesbeton", zusammengepresst wurden. Die Gesteine der Nagelfluhkette sind vor etwa 25 Millionen Jahren entstanden. Es sind Ablagerungen ehemaliger Flüsse, die am damaligen nördlichen Alpenrand einige tausend Meter dick aufgeschüttet wurden.Mit einer Länge von 24 km ist sie eine gewaltige Naturerscheinung, auf engstem Raum weist sie einen beeindruckenden Höhenunterschied von fast 1400 Metern auf.Zahlreiche Wanderwege führen durch den Naturpark, ideal einen Familienurlaub im Allgäu.Mit der Mittagbahn und der Alpsee Bergwelt gelangen Sie mitten hinein ins Vergnügen.Ganz unabhängig und frei - nah in einer intakten Natur ist Urlaub, Erholung und Wohlfühlfaktor für unsere Gästen garantiert. Aber nicht nur die Pflege der Natur ist für uns auf dem Campingplatz selbstverständlich, sondern natürlich auch der persönliche, familiäre und kinderfreundliche Umgang mit unseren kleinen und großen Gästen, während des gesamten Campingurlaubs auf dem Alpsee-Camping im Allgäu. Denn nur so können wir davon ausgehen, dass sich unser Motto „Ihr Platz zum Wohlfühlen!" auch auf unsere Gäste überträgt.Die malerische Lage am Großen Alpsee, dem größten Natursee im Allgäu, verbunden mit dem Komfort eines 4-Sterne-Wellness Urlaubes, bietet den Gästen des Campingplatzes sowie ihren vierbeinigen Lieblingen unvergessliche Urlaubsmomenten. Der Fotoapparat sollte immer mit dabei sein.Im Urlaub darf der beste Freund des Menschen nicht fehlen. Immerhin sind Hunde meist jahrelange, treue Weggefährten. Besonders viel Spaß erleben Hundehalterinnen und Halter gemeinsam mit ihren tierischen Begleitern beim Sport und den zahlreichen Ausflügen.Jeder Camper findet genügend Platz, um ungestört die schönsten Tage im Jahr zu verbringen.Ein eigenersorgt mit seinen unterschiedlichen Saunen und Infrarotkabinen für eine wohlige Tiefenentspannung. Ganz besonders im Ruhebereich mit atemberaubendem Panoramablick auf den See, kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst.