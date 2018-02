4Sterne Alpsee Wellness Camping News aus dem südlichen Oberallgäu - Superschnee Bedingungen bis zum Mai - so der Bergbahnenbericht

Laut dem größten Bergbahnverbund kann mit Superschnee bis einschließlich dem Mai gerechnet werden.Wagemutige Snowboarder und Skifahrer schätzen am schneesicheren Nebelhorm sehr die Superpipe. Mit rund 15 000 Kubikmeter Schnee kann solch eine einzige Superpipe entstehen. Diese kann sowohl mit dem Snowboard als auch mit den Skiern befahren werden.Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, um sich in den Alpen im Allgäu einen Kick zu verschaffen und gleichzeitig dem Körper etwas Gutes zu tun. Die Auswahl an Sportarten und Aktivitäten sind in den Alpen ungemein breit gefächert. Die vielen Berge der Region bieten hunderte Kilometer für den Fan des Ganz-Jahres-Sport. Hier insbesondere erwähnt für den Wintersport.Wer Ski und Snowboard fahren langweilig findet, kann sich ab sofort mit einem anderen Sport im Schnee beschäftigen - Snowbiken heißt der Trend auf den Pisten und doch an den Snowbob erinnert.Action und Spaß bei jeder Wetterlage! Die Alpen sind idealer Ausgangspunkt für ruhige Gleitflüge im Winter und zum Tummeln im Schnee.Wer den Skispaß mit Kurzski erleben möchte, hat ausreichend Gelegenheit. Gipfelplattformen mit Aussicht genießen.im Winterparadies. Kaum eine andere Region in den Alpen kann mit einer derart winterlichen Vielfalt aufwarten: Bestens präparierte Langlaufloipen und Alpin-Pisten, märchenhafte Winterwander-Routen und Schneeschuh-Trails, Naturrodel- und Schlittschuhbahnen, Erlebnisbäder und Erholungs-Thermen. Après-Ski-Trubel, Berghütten-Romantik sowie Saunen und Wellness-Oasen, liegen buchstäblich vor der Tür des 4-Sterne Alpsee Wellness Campingplatzes."Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4SterneCampingplatz am größten Natursee des Allgäu bietet ausreichend Auslauf und traumhaft schöne „ent“spannende Erholungstage mit ausreichend Bewegungsfreiheit.Der Alpsee Wellness Camping**** ist ein Naturparadies direkt am größten Natursee in Mitten der Allgäuer Bergwelt liegend. Ob zum Wandern oder Skifahren, in Mitten der Allgäuer Bergwelt ist Spaß immer garantiert.Besondere Genussfreuden: „Nach dem Wintersport - Aufwärmen bei einer der Saunen in der gemütlichen Wellness-Anlage, direkt auf dem Platz“. Ganz besonders im Ruhebereich mit einem atemberaubendem Panoramablick. Hier kommt auch ein gestresster Mensch wieder ganz zu sich selbst****Sterne Alpsee Wellness CampingHomepage https://alpsee-camping.de mail@alpsee-camping.deImpressionen https://de.pinterest.com/alpsee_camping/