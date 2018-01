4Sterne Alpsee Wellness Camping News aus dem südlichen Oberallgäu - Klettern ist kein Sport, sondern eine Lebenseinstellung

Klettern ist intensiviertes Leben und vielleicht die Einlösung eines innerlichen Freiheitsversprechen. Zudem hält Klettern den Geist fit. Schließlich sind Konzentration, Koordination und auch Kreativität für die Bewegungsausführung notwendig. Als ein weiteres Plus entwickeln sich Selbsteinschätzung, Reaktionsvermögen und Willenskraft. Beim Klettern kann es im Grunde darum gehen, an unzähligen persönlichen Niederlagen zu wachsen.Klettern ist einfach der beste Grund, das Allgäu und seine Kultur kennenzulernen. Überall gibt es Felsen, doch nirgends zwei gleiche. Einfach nur Klettern gehen, dass wäre ja zu einfach.Alpinklettern, Eisklettern, free Climbing, technisches Klettern sowie Klettersteige.Nicht nur im Freien auch in der Halle kann man sich an steilen Wänden versuchen und sich selbst überwinden.. Im alpinen Gelände der Allgäuer Alpen sind die meisten Klettersteige als mittelschwer bis schwer eingestuft.Regelmäßige körperliche Bewegung ist gut für die Gesundheit. Neben den gängigen Sportarten wie Radfahren und Laufen entwickeln sich Klettern und Bouldern immer mehr zu Trendsportarten, die nicht nur fit halten, sondern auch einen positiven Effekt auf den Körper haben. Jeder noch so kleinen Muskel wird trainiert. Klettern wird mittlerweile wie Breitbandantibiotika gegen Rückenschmerzen und Burn-Out verschrieben. Klettern soll sogar einen positiven Einfluss auf Depressionen haben.Weiteres kann per Klick auf nachstehenden Link erfahren werden https://www.alpseeskytrail.de Laufen - Wandern - Bergsteigen - Klettern - Nordic Walking - Inline-Skating - Mountain-Biking - Genusssradeln - Fliegen - Golfen - Bogenschießen. Alles ist im südlichen Allgäu möglich.Willkommen …"Ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos" pflegte schon Loriot zu sagen. Deshalb haben freiheitsliebende Camper beim Urlauben ihre treuen Fellnasen mit dabei.Ob auf zwei Beinen oder vier Pfoten, ob alleine, mit dem Partner, Freunden oder der Großfamilie, der beliebte 4SterneCampingplatz am größten Natursee des Allgäu bietet ausreichend Auslauf und traumhaft schöne „ent“spannende Erholungstage mit ausreichend Bewegungsfreiheit.Luxus der Freiheit am Alpenbereich genießenCamping am romantisch schönen Alpsee im Allgäu bietet allen Freiheit suchenden Naturliebhaber das Ambiente sich ausleben zu können. Natur, geheime Wanderpfade, Käsereien entdecken, Klettern, Segeln und einiges mehr. Ganz ohne lästigen Termindruck. Rauss aus der Hektik der täglichen Arbeitswelt.Die Devise bei diesem 4-Sterne Campingplatz am Alpsee lautet: „Ausgleich und Loslassen mit modernem Komfort zu verbinden."Zu finden auf der Homepage www.alpsee-camping.de ****Sterne Alpsee Wellness Campingmail@alpsee-camping.deFacebook https://www.facebook.com/alpseecamping Twitter https://twitter.com/campingalpsee Pinterest Impressionen https://de.pinterest.com/alpsee_camping/